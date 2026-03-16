Международный наблюдатель из США дал оценку референдуму в Казахстане

Ральф Винни отметил, что для него было привилегией и честью наблюдать за референдумом в Казахстане.

— Мне действительно нравится общаться с людьми, узнавать больше об их интересе и поддержке референдума. Это не только для них самих, они смотрят в будущее ради своих детей и внуков, и насколько важен этот референдум для роста, развития и будущего казахского народа. Явка очень высокая, и это хороший знак того, что люди действительно заинтересованы в проведении референдума, — заявил Ральф Винни.

Фото из личного архива Ральфа Винни

Наблюдатель отметил, что в социальных сетях было более 13000 комментариев, направленных различным организациям гражданского общества, политическим партиям, о том, что люди хотели бы увидеть на референдуме, чтобы высказать свое мнение, и это было очень важно, чтобы показать, что люди проявляют большой интерес к дальнейшему росту и развитию Казахстана, который является крупнейшей экономикой Центральной Азии, и этот референдум действительно касается будущего страны.

— Мне действительно нравится общаться с людьми из комиссии, встречаться с представителями СМИ, которые наблюдают за происходящим, но самое главное — общаться с избирателями, чтобы понять, о чем они думают, каковы их основные проблемы, — поделился Ральф Винни.

Наблюдатель отметил активное участие граждан, что показывает миру, особенно на Западе, прозрачную систему, которая существует в Казахстане с созданием Конституционного суда, где компании и частные лица чувствуют уверенность в том, что их вопросы будут рассмотрены и решены объективным и прозрачным способом.

Наблюдатель поделился своим мнением о референдуме, который определяет новое направление развития Казахстана с точки зрения поддержки достойного труда, устойчивого развития, окружающей среды и особого внимания верховенству закона, который будет гарантировать, что Казахстан останется открытым, прозрачным и свободным.

— Иностранные компании стремятся к тому, чтобы правовая система была предсказуемой, чтобы юристы были защищены, чтобы правила игры не менялись. Это является ключом к тому, чтобы, когда зарубежные компании ищут места для инвестиций, они были уверены, что правовая и регулирующая система в конкретной стране защитит их интересы в случае возникновения каких-либо проблем, — говорит он.

По мнению Ральфа Винни, открытая и прозрачная правовая система создает огромные дивиденды для торговли и инвестиций в экономику. Компании хотят инвестировать в те области, где они уверены, что верховенство закона их защищает.

— Я думаю, что в создании однопалатного парламента и должности вице-президента есть много положительных моментов, которые демонстрируют преемственность в системе. Вам нужна система сдержек и противовесов. Чтобы наметить шаги, которые могут быть предприняты через конституционный суд для устранения любого предполагаемого дисбаланса, — заявил Ральф Винни.

Международный наблюдатель считает, что это очень хороший шаг, который должен получить поддержку народа Казахстана.

— Цель этого референдума — убедиться в том, что народ активно участвует во взаимодействии со своим правительством ради того, чтобы продолжать расти, развиваться и процветать экономически, — резюмировал Ральф Винни.

Ранее сообщалось, что более половины избирателей проголосовали на референдуме по новой Конституции РК.