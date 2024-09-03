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    16:15, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Международный марафон «Ұлы Дала жорығы» стартовал в СКО

    марафон «Ұлы Дала жорығы» стартовал в СКО
    Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК.

    Сегодня в селе Лобаново стартовал международный марафон «Ұлы Дала жорығы», проводимый перед началом V Всемирной игры кочевников. Марафон предполагает скачки по степи, которые начнутся с поселения Ботай в Северном Казахстане и закончатся в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

    марафон «Ұлы Дала жорығы» стартовал в СКО
    Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК.

    В этом уникальном событии принимают участие 10 иностранных и 9 казахстанских команд, которые должны преодолеть дистанцию в 500 километров.

    Мероприятие представляет собой уникальную возможность продемонстрировать зарубежным участникам современную модель кочевой цивилизации и продвигать казахскую культуру.

    Основная цель марафона-байге «Ұлы Дала жорығы» — возрождение забытых пород лошадей.

    марафон «Ұлы Дала жорығы» стартовал в СКО
    Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК.

    В соревнованиях участвуют карачаевские, кабардинские, арабские, татарские, башкирские, новокиргизские породы. 

    Одним из ключевых мероприятий марафона стала передвижная выставка «Ботай-культура Великой Степи». Участники и гости марафона познакомились с культурой Ботай, которая представлена ценными историческими экспонатами эпохи энеолита. Эта выставка не случайно заняла важное место в программе мероприятия, ведь 44 года назад археологи сделали сенсационное открытие на территории Северного Казахстана: здесь были найдены свидетельства того, что именно на этой земле впервые одомашнили дикую лошадь.

    марафон «Ұлы Дала жорығы» стартовал в СКО
    Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК.

    Напомним, открытие V Всемирных игр кочевников пройдет 8 сентября на стадионе «Астана арена». По предварительным прогнозам, в дни проведения Игр кочевников столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. Участники и гости будут размещены в 20 гостиницах, где их обеспечат полноценным питанием.

    Состязания по 21 виду спорта будут проходить на территории нескольких объектов, среди которых стадион «Астана-Арена», ипподром «Казанат», Дворец единоборств им. Ж. Ушкемпирова, Ледовый дворец «Алау», Легкоатлетический спортивный комплекс «Qazaqstan» и комплекс «Думан».

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел 3 сентября совещание по подготовке к V Всемирным играм кочевников.

    Теги:
    Всемирные игры кочевников Конный спорт Северо-Казахстанская область Минкультуры и информации Национальные традиции Игры кочевников
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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