Международный гастрономический фестиваль проходит в Монголии
Международный гастрономический фестиваль «UB Food Festival — 2026», направленный на знакомство жителей и гостей столицы с монгольской и мировой кулинарной культурой, проходит на центральной площади Улаан-Батора, передает агентство Kazinform со ссылкой на Монцамэ.
В фестивале участвуют более 30 предприятий ресторанной и пищевой индустрии. Посетителям предлагаются блюда национальной монгольской кухни, а также кухни 18 стран мира, в том числе китайская, японская, корейская, тайская, индийская, грузинская, итальянская и другие.
В программе мероприятия — кулинарные мастер-классы от ведущих шеф-поваров, широкий выбор фирменных блюд, живая музыка, художественные выступления, а также конкурсы и гастрономические соревнования.
Фестиваль продлится до 26 апреля.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Монцамэ.
