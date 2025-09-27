РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:05, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Международный форум рабочей молодежи прошел в Караганде

    В Караганде в преддверии дня Труда в Казахстане состоялся Международный форум рабочей молодежи, передает Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения. 

    молодежь, форум, караганда
    Фото: Министерство просвещения РК

    Форум, организованный Управлением по вопросам молодежной политики Карагандинской области при поддержке Министерства культуры и информации РК, собрал порядка 1000 участников — представителей рабочей молодежи, студентов колледжей и вузов, руководителей промышленных предприятий и организаций.

    Также в работе форума участвовали эксперты из крупнейших промышленных компаний Казахстана, делегаты из регионов страны, гости из Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Турции и США. Среди спикеров — ведущие специалисты в области трудовых отношений, корпоративных коммуникаций и вопросов гендерной политики.

    — В ходе форума они получили возможность обменяться опытом, обсужить актуальные вызовы и возможности на рынке труда, а также установить контакты между предприятиями, учебными заведениями и молодыми специалистами. — говорится в сообщении ведомства. 

    Мероприятие организовано с целью популяризации рабочих профессий и технических специальностей среди молодежи, развития профессиональных компетенций и формирования сообщества молодых профессионалов.

    Напомним, ранее Kazinform писал о том, какие соревнования пройдут до конца Года рабочих профессий, а также о том, что для решения жилищного вопроса специалистов рабочих профессий в Казахстане стартовала новая ипотечная программа Отбасы банка «Наурыз жұмыскер».

    Теги:
    Колледжи Рабочие профессии Год рабочих профессий Форум Студенты Караганда
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают