Международный форум рабочей молодежи прошел в Караганде

Форум, организованный Управлением по вопросам молодежной политики Карагандинской области при поддержке Министерства культуры и информации РК, собрал порядка 1000 участников — представителей рабочей молодежи, студентов колледжей и вузов, руководителей промышленных предприятий и организаций.



Также в работе форума участвовали эксперты из крупнейших промышленных компаний Казахстана, делегаты из регионов страны, гости из Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Турции и США. Среди спикеров — ведущие специалисты в области трудовых отношений, корпоративных коммуникаций и вопросов гендерной политики.

— В ходе форума они получили возможность обменяться опытом, обсужить актуальные вызовы и возможности на рынке труда, а также установить контакты между предприятиями, учебными заведениями и молодыми специалистами. — говорится в сообщении ведомства.

Мероприятие организовано с целью популяризации рабочих профессий и технических специальностей среди молодежи, развития профессиональных компетенций и формирования сообщества молодых профессионалов.

