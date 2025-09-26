Какие соревнования пройдут до конца Года рабочих профессий — Минпросвещения РК

— С 4 по 9 октября 2025 года в городе Актау пройдет первый Международный чемпионат профессионального мастерства TurkicSkills среди тюркоязычных стран. В мероприятии примут участие 70 участников и 90 экспертов из 7 стран: Казахстана, Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Венгрии. Главная цель — продемонстрировать братские отношения в совместной с тюркоязычными странами подготовке кадров для экономики, превратить навыки и умения в большую силу, которая поднимет нашу экономику, — сказал С. Татибеков на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций.

По его словам, соревнования будут проводиться по 10 компетенциям, а общая аудитория чемпионата составит около 5000 человек.

С. Татибеков также сообщил, что в сентябре пройдут:

международный гастрономический фестиваль «ASTAUFEST-2025» — способствует развитию профессиональных навыков и укреплению культурных связей, стимулируя интерес к рабочим профессиям в области сервиса и питания

конкурс «AGROSKILLS-2025» в Костанае — способствует развитию сельскохозяйственных компетенций, повышая эффективность и инновационность в агросекторе Казахстана

в октябре — чемпионат профессионального мастерства для лиц с особыми образовательными потребностями «Abilympics-2025», поддерживающий профессиональную интеграцию людей с ограниченными возможностями, развивая их навыки и повышая их социальную активность

первый международный чемпионат «TurkicSkills» в Актау с участием представителей 7 стран

в декабре в Астане пройдёт национальный финал «WorldSkills-2025».

Ранее семь наград выиграли казахстанские студенты на чемпионате профмастерства в Дании.