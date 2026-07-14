Международный экипаж «Союза МС-29» стартовал к МКС с Байконура

Корабль с двумя российскими космонавтами и астронавтом NASA вышел на заданную орбиту и взял курс к Международной космической станции, передает корреспондент агентства Kazinform.

Последние дни перед полетом экипаж провел в гостинице «Космонавт» на Байконуре. Именно здесь участники экспедиции следовали традициям, которыми десятилетиями сопровождают пилотируемые старты. Они оставили автографы на дверях своих номеров, а перед отправкой на космодром посмотрели фильм «Белое солнце пустыни» — его космонавты традиционно включают перед каждым запуском.

Перед началом обратного отсчета зрителям трансляции также показали специальную программу с участием спортсменов и звезд.

В назначенное время — в 19:47:50 по времени Астаны — ракета-носитель «Союз-2.1а» оторвалась от стартового комплекса площадки № 31. Примерно через девять минут после старта корабль «Союз МС-29» отделится от третьей ступени носителя и выйдет на заданную орбиту.

Кадр из видео

Командиром корабля стал космонавт Роскосмоса Петр Дубров. Вместе с ним к Международной космической станции отправились российский космонавт Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон.

Кадр из видео

Для Дуброва и Кикиной это второй полет в космос. Петр Дубров во время первой экспедиции провел на орбите почти год и четыре раза выходил в открытый космос. Анна Кикина ранее добиралась до МКС на американском корабле Crew Dragon, а ее первая космическая командировка продолжалась 157 суток.

Анил Менон покинул Землю впервые. По профессии он врач экстренной медицины и инженер-механик. До зачисления в отряд астронавтов NASA Менон работал полетным врачом, участвовал в медицинском сопровождении экспедиций на МКС, а также помогал готовить первые пилотируемые миссии компании SpaceX.

К станции «Союз МС-29» движется по быстрой двухвитковой схеме. За несколько часов корабль должен дважды облететь Землю и приблизиться к орбитальному комплексу. Автоматическая стыковка с модулем «Причал» российского сегмента МКС запланирована на 22:56 по времени Астаны.

Кадр из видео

После перехода на станцию экипаж присоединится к участникам 74-й длительной экспедиции, а затем продолжит работу уже в составе 75-й. Космическая командировка рассчитана на 261 сутки, возвращение на Землю ожидается весной 2027 года. По российской программе за это время планируется провести два выхода в открытый космос.

На борту МКС участники экспедиции займутся научными исследованиями и обслуживанием станции. В программе заявлены выращивание полупроводниковых кристаллов в невесомости, изучение кровотока и изменений сосудов человека, медицинские ультразвуковые исследования с использованием искусственного интеллекта и дополненной реальности, а также биопечать сосудистых структур.

За стартом на Байконуре наблюдал глава NASA Джаред Айзекман. Его поездка стала первым за восемь лет визитом руководителя американского космического агентства на космодром.

Напомним, нынешний старт стал первым пилотируемым запуском с площадки № 31 после ее восстановления. Стартовый комплекс получил повреждения в ноябре 2025 года после отправки корабля «Союз МС-28». Работы завершили в начале 2026 года, а первым с восстановленной площадки в марте запустили грузовой корабль «Прогресс МС-33».