Международный экипаж «Союза МС-28» приземлился в Казахстане

Путь домой начался в 12:03 по времени Астаны. «Союз МС-28» отстыковался от модуля «Рассвет» и отошел от орбитального комплекса. В 14:32 корабль включил двигатель на торможение. Скорость уменьшилась лишь немного по космическим меркам, но этого оказалось достаточно, чтобы аппарат сошел со своей орбиты и направился к верхним слоям атмосферы.

Фото: Роскосмос

На Землю возвращается не весь «Союз». Перед входом в атмосферу корабль разделился на три части. Орбитальный и приборно-агрегатный отсеки выполнили свою задачу и сгорели при снижении. Экипаж продолжил полет в небольшой капсуле — спускаемом аппарате, единственной части корабля, рассчитанной на посадку.

Welcome home! @Astro_ChrisW and his crewmates are back on solid Earth after their eight-month mission to low Earth orbit. pic.twitter.com/C8Ikkafb6f — NASA (@NASA) July 26, 2026

Сначала его скорость погасило сопротивление атмосферы, а корпус от сильного нагрева защитил теплозащитный экран. Затем раскрылся основной парашют. В последние мгновения перед касанием земли сработали двигатели мягкой посадки, которые дополнительно замедлили капсулу.

Кадр из видео

В 15:27 спускаемый аппарат приземлился в казахстанской степи, в 147 километрах юго-восточнее Жезказгана. Все этапы возвращения прошли штатно, самочувствие членов экипажа оценивается как хорошее. На месте их встретили поисково-спасательные службы.

На Землю вернулись командир корабля Сергей Кудь-Сверчков, космонавт Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уилльямс. Для Микаева и Уилльямса это был первый космический полет, для Кудь-Сверчкова — второй. Примечательно, что командир экипажа родился в Ленинске — нынешнем Байконуре.

Кадр из видео

Миссия началась 27 ноября 2025 года, когда «Союз МС-28» стартовал с Байконура и в тот же день доставил экипаж на Международную космическую станцию. За 241 день участники экспедиции совершили 3 856 оборотов вокруг Земли и преодолели более 164 млн километров.

Работа экипажа не ограничивалась пределами станции. Кудь-Сверчков и Микаев провели в открытом космосе более шести часов, установив научную аппаратуру на модуле «Звезда». Уилльямс участвовал в двух выходах, во время которых готовил МКС к установке новых солнечных батарей и помогал ремонтировать роботизированный манипулятор.

Кадр из видео

Перед возвращением Сергей Кудь-Сверчков передал командование российским сегментом МКС Петру Дуброву. Он прибыл на станцию 14 июля вместе с Анной Кикиной и Анилом Меноном на корабле «Союз МС-29».

После первичного медицинского осмотра экипаж доставят вертолетами в Караганду. Затем Кристофер Уилльямс отправится в Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне, а Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев — в Звездный городок.