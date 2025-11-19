Международная тюркская академия отмечает 15-летие

За полтора десятилетия организация прошла путь от новой инициативы до признанного международного научного центра, оказывающего влияние на гуманитарные исследования и межгосударственное сотрудничество.

История создания: идея, оформившаяся в институт

Идея создания единой площадки для изучения тюркского наследия возникла в начале 2000-х годов на уровне правительств тюркских стран. Официально Академия была учреждена в 2009 году по инициативе Казахстана, а в 2010-х получила статус международной организации после поддержки Тюркского совета ныне — Организации тюркских государств (ОТГ).

Фото: Акжигит Чукубаев

Глава Тюркской академии профессор Шахин Мустафаев отмечает, что общая миссия заключается в углублении научной интеграции в тюркском мире, а также в создании общих исследовательских платформ для передачи научного наследия тюркских народов будущим поколениям.

— История Тюркской академии является отражением общего видения тюркских народов. 3 октября 2009 года на историческом Саммите глав тюркских государств в Нахчыване Республика Казахстан предложила создать совместное научное учреждение, которое занималось бы исследованиями тюркского мира. В соответствии с этим предложением 25 мая 2010 года в Астане Тюркская академия была официально открыта, что было верным решением.

С первых же лет было поставлено несколько ключевых задач:

систематизировать и развивать исследования по истории, языкам и культуре тюркских народов;

создать центр, который будет объединять ученых разных стран;

продвигать результаты исследований на международной арене;

повышать интерес молодежи к своим корням и общему историко-культурному наследию.

Академия, разместившаяся в Астане, быстро стала точкой притяжения исследователей со всего мира — от Турции и Азербайджана до Венгрии, Монголии и Южной Кореи.

Главные достижения за 15 лет

За время своего существования Международная тюркская академия реализовала десятки инициатив и проектов, которые закрепили ее значимость в мировом научном сообществе.

Академия инициировала многочисленные экспедиции в регионах, связанных с древнетюркским наследием: в Казахстане, на Алтае, в Монголии и других странах.

Были изучены новые памятники Орхонской письменности, проведены раскопки средневековых городищ, обнаружены артефакты, важные для понимания истории кочевых цивилизаций.

За годы работы Академия подготовила и выпустила сотни научных книг, энциклопедий, учебных пособий и критических изданий древних текстов. Серия «Тюркская цивилизация» стала одной из наиболее известных, а издания Академии теперь используются в университетах многих стран.

Организация стала площадкой, где ежегодно встречаются ведущие тюркологи, историки и лингвисты мира. Форумы Академии собирают исследователей из десятков стран и способствуют развитию крупных международных проектов.

Академия предоставляет стипендии, организует школы тюркологии, проводит конкурсы и программы стажировок, что способствует формированию нового поколения ученых, изучающих тюркское наследие.

За 15 лет Академия заключила соглашения о сотрудничестве с ведущими университетами и научными центрами мира, укрепив свою роль как глобального института гуманитарных исследований.

15 лет — это только начало

Юбилейное мероприятие, прошедшее в Анкаре, стало возможностью не только подвести итоги, но и обозначить новые направления развития. В контексте совместных работ ожидается расширение археологических проектов, цифровизация тюркского наследия, запуск международных образовательных платформ и углубление сотрудничества в рамках ОТГ.

Международная тюркская академия сегодня — это не просто научный институт, а интеллектуальный мост, соединяющий историю и современность, родственные народы и культуры, общее прошлое и общее будущее тюркского мира.

