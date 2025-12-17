РУ
    16:32, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Международная конференция по изучению новых профессий прошла в Мангистауской области

    В Мангистауской области прошла международная конференция по изучению новых профессий, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yessenov University.

    Международная конференция по новым профессиям и профориентации прошла в Мангистауской области
    Фото: Yessenov University

    В Мангистауской области при организационной поддержке Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова состоялась международная научно-практическая конференция «Карта профессионального будущего: исследование новых профессий и профессиональных траекторий».

    Основная цель конференции — анализ карты новых профессий в эпоху глобальных изменений, модернизация системы профориентации и определение образовательных траекторий, ориентированных на требования рынка труда.

    В мероприятии приняли участие заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев, президент-ректор Каспийского университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова Берик Ахметов, глава совета «Профессии — моё будущее» Олжас Сакенов, а также представители государственных органов, научного сообщества, эксперты и руководители образовательных организаций.

    Международная конференция по изучению новых профессий прошла в Мангистауской области
    Фото: Yessenov University

    Заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев, отметив важность конференции, подчеркнул, что работа над этим проектом началась три года назад.

    — Сегодня мы видим результаты большой работы. В рамках объявленного Главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым Года рабочих профессий мы поставили цель — помочь школьникам региона правильно выбрать будущую специальность. Для этого были подготовлены профориентологи. Международная конференция, хакатон и форсайт-сессии — продолжение этой работы. Главная задача — направлять учащихся, особенно с 8-го класса, готовить их к будущей профессии и создавать условия для правильного выбора. Ведь правильный выбор оказывает большое влияние на успешность человека в будущем, — сказал Аббат Урисбаев.

    Вице-президент Каспийского университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова Аскар Сейдалиев высоко оценил проект, который помогает выпускникам определиться с жизненным ориентиром.

    Международная конференция по изучению новых профессий прошла в Мангистауской области
    Фото: Yessenov University

    — Эта международная конференция помогает школьникам выбрать профессию в соответствии с их интересами и способностями. Ученые Yessenov University разработали карту новых профессий по шести регионам Казахстана, проведя анализ сфер, которые будут востребованы в будущем, и тех, где спрос постепенно снизится. Это создаёт благоприятные условия для усиления работы профориентологов в школах, — отметил Аскар Сейдалиев.

    В ходе конференции с докладами выступили научный сотрудник проекта «Разработка атласов новых профессий и компетенций регионов Казахстана на основе метода Skills Technology Foresight» Шынар Мендалиева, директор ТОО «Особое мнение» Евгений Виноградов и директор ТОО «Steppe Navigator» Дмитрий Судаков.

    В завершение мероприятия участникам курса подготовки наставников для педагогов-ориентаторов Мангистауской области были вручены специальные сертификаты.

    Международная конференция по изучению новых профессий прошла в Мангистауской области
    Фото: Yessenov University
    Теги:
    Рабочие профессии Регионы Казахстана Год рабочих профессий Образование Профессии Трудоустройство Мангистауская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
