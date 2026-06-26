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    Международная федерация тенниса официально сменила название

    Международная федерация тенниса (ITF), являющаяся мировым руководящим органом этого вида спорта с 1913 года, официально объявила о смене названия и бренда, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.

    Международная федерация тенниса официально сменила название
    Фото: ФТК

    Теперь организация будет называться World Tennis. Ребрендинг знаменует начало нового этапа развития с долгосрочной стратегией, направленной на расширение возможностей для людей всех возрастов и уровней подготовки как на корте, так и за его пределами.

    Президент World Tennis Дэвид Хаггерти отметил, что новое название отражает глобальную миссию организации и ее стремление обеспечить устойчивое развитие тенниса во всем мире.

    — Сегодня у нас появилась возможность переосмыслить нашу роль в мировом теннисе и подтвердить приверженность обеспечению сильного и устойчивого будущего для этого замечательного вида спорта. World Tennis отражает то, кем мы являемся, наш глобальный масштаб и уникальную миссию. Наша цель — развивать теннис во всех уголках мира совместно с 214 национальными ассоциациями и всеми участниками теннисного сообщества. Это включает увеличение массового участия, дальнейшее совершенствование пути развития будущих звезд и расширение доступа к теннису независимо от возраста, пола или происхождения.

    В рамках новой стратегии World Tennis определила пять ключевых направлений работы:

    • увеличение числа занимающихся теннисом
    • развитие системы подготовки будущих звезд
    • укрепление командных турниров среди национальных сборных
    • внедрение инноваций и обеспечение устойчивого развития спорта
    • привлечение дополнительных инвестиций в мировой теннис

    Организация также намерена ежегодно реинвестировать не менее 85% своих доходов в развитие тенниса через 214 национальных ассоциаций.

    Кроме того, World Tennis поставила амбициозную цель увеличить количество людей, играющих в теннис, со 106 миллионов до 140 миллионов к 2035 году, что означает рост более чем на 30 процентов.

    Ранее Уимблдон увеличил призовой фонд после требований теннисистов.

    Спорт Переименование В мире Теннис
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор