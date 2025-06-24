Между стабильностью и турбулентностью: как Казахстан адаптирует свою экономику

Согласно данным международного валютного фонда, рост мировой экономики в 2025 году может составить 2,8 процента, при этом глобальная торговля вырастет на 1,7 процента. Экономика Китая, по прогнозам, прибавит 4 процента, России — 1,5 процента. Эти внешние факторы могут повлиять на рост экономики Казахстана.

Тем не менее, по данным Министерства национальной экономики РК, по итогам первых пяти месяцев этого года реальный рост ВВП Казахстана составил 6 процентов, что соответствует ранее озвученным прогнозным параметрам.

Правительство намерено сохранить текущие темпы роста до конца 2025 года. Кроме того, при Кабинете министров функционирует Штаб по обеспечению экономического роста, который в постоянном режиме отслеживают ситуацию в отраслях, внешней торговле и на глобальных товарных рынках.

Какие же ключевые внешние факторы, оказывают наибольшее давление на экономику Казахстана сегодня? С этим вопросом мы обратились к финансисту.

— В первую очередь, это геополитическая нестабильность. В частности, конфликт между Россией и Украиной с активным участием международных игроков, а также вооруженное противостояние между Ираном и Израилем, которое угрожает дестабилизацией в одном из важнейших энергетических регионов мира, — прокомментировал эксперт Расул Рысмамбетов.

По его словам, существенным фактором остается политика США, неортодоксальные экономические подходы президента Дональда Трампа. Все это усиливает глобальную неопределенность и оказывает давление на экспортные позиции Казахстана, особенно в таких секторах как нефть, уран и металлы. Волатильность мировых цен на сырье затрудняет прогнозирование доходов бюджета.

Отдельное внимание эксперт уделил политике ФРС США, направленной на сдерживание инфляции путем сохранения высокой базовой ставки. Он также отметил, что внутри страны наблюдается дефицит стратегического планирования и отсутствие долгосрочной экономической модели, что мешает устойчивой трансформации экономики.



— В то же время геоэкономические изменения в регионе создают новые возможности. В условиях торгового противостояния США и Китая Пекин все активнее развивает сухопутные маршруты через Центральную Азию, что усиливает значение казахстанской транзитной инфраструктуры, — отметил эксперт.

Согласно информации Миннацэкономики, в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию железнодорожный участок «Достык — Мойынты», продолжится строительство линий «Дарбаза — Мактаарал», «Обводная железнодорожная линия станции Алматы» и «Бахты — Аягоз». Одновременно идет модернизация международных коридоров и реконструкция автомагистралей. Важным направлением остается развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

— Диверсификация экспорта — приоритетная задача. Но для этого нам необходимо развивать производство не только сырья, но и товаров с высокой добавленной стоимостью, — подчеркивает Расул Рысмамбетов.

Он также отметил, что одним из перспективных направлений является развитие Срединного коридора: Казахстан — Кавказ — Европа. Однако, по его словам, логистика на этом направлении пока далека от идеала — перегруженные железные дороги, недостаточные мощности портов и терминалов в Азербайджане и Грузии, а также задержки на отдельных участках. В этой связи необходимо активизировать восточное направление. В частности, расширить потенциал Хоргоса как полноценного логистического хаба.

— Перспективным направлением остается и Ближний Восток, особенно в части экспорта продовольствия. В этом регионе традиционно наблюдается дефицит сельхозпродукции, и Казахстан может занять прочную нишу, — добавил он.

Отдельный акцент как отмечает эксперт, делается на поддержку несырьевого экспорта — через субсидирование, экспортное кредитование, сертификацию продукции и расширение преференциальных торговых соглашений.

Что касается инфляции, то в целях ее сдерживания Правительство совместно с Национальным банком реализует комплекс мер, направленных на стабилизацию цен. Как сообщили в Нацэкономике, в рамках этой работы предпринимаются шаги по увеличению производства отечественных товаров, поддержке розничной торговли, развитию систем хранения и логистики, а также контролю над тарифами и ценообразованием.

Расул Рысмамбетов считает, что инфляционное таргетирование — это необходимая мера.

— Введение базовой ставки в 2015 году было правильным решением. Однако важно понимать, что стабильный курс тенге — это следствие, а не причина. Он отражает общее состояние экономики, — пояснил эксперт.

По его мнению, жесткая монетарная политика Нацбанка в текущих условиях оправдана. Однако в будущем потребуется более точечный подход в бюджетных расходах, особенно в части инвестиционных программ в регионах.

— Также Казахстану следует быть готовым к волатильности на внешних рынках и укреплять золотовалютные резервы для проведения валютных интервенций. Необходимо активизировать экономическую политику в рамках ЕАЭС. Импортная инфляция является реальным вызовом. Мы должны создавать условия для развития отечественного производителя и усиливать защиту внутреннего рынка, — подчеркнул Рысмамбетов.

Эксперт также отметил важность возвращения к практике совместных брифингов Правительства и Национального банка, чтобы обеспечить прозрачность и доверие со стороны населения.

Ранее сообщалось о современных внешних вызовах: тарифная политика Дональда Трампа и торговая война между США и Китаем существенно влияют на мировую экономику. Напомним, рост реального ВВП Казахстана ускорился и составил 6%.





