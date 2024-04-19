В Астане проходит Форум представителей интеллигенции и творчества Казахстана и Кыргызстана в рамках официального визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Казахстан. В форуме приняли участие Государственный советник Казахстана Ерлан Карин и Государственный секретарь КР Суйунбек Касмамбетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Выступая на мероприятии, Ерлан Карин рассказал об истории казахско-кыргызского братства и привел примеры дружбы между двух народов.

— Этот мероприятие организовано в рамках официального визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в нашу страну. Также в Казахстан прибыла большая делегация, состоящая из старейшин Кыргызской Республики, ученых, поэтов и писателей, — сказал он.

Ерлан Карин отметил, что помощь Кыргызстана при паводках в Казахстане еще раз показала уровень развития казахско-кыргызских отношений.

— Благодаря взаимодействию казахи и кыргызы помогают друг другу в трудные времена, поддерживают. Мы еще раз убеждаемся в этом, даже при последних двух случаях. В Бишкеке произошло чрезвычайная ситуация, и Казахстан одним из первых оказал поддержку. А когда в нашей стране произошло стихийное бедствие, Кыргызстан первым направил гуманитарную помощь. Мы благодарим вас за то, что вы протянули руку помощи. Это проявление братства, единства. Самое главное, что между Казахстаном и Кыргызстаном есть понимание по всем вопросам. Динамично развиваются политико-экономические связи, на высоком уровне находятся культурно-гуманитарные отношения. Надеемся, что это сотрудничество и дальше будет укрепляться. Сегодняшняя всреча, безусловно, будет способствовать укреплению единства двух народов, — подчеркнул Ерлан Карин.

В ходе встречи участники много говорили об общих культурных ценностях и традициях.

Как сообщалось, Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.