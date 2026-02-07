Между Астаной и Талдыкорганом запускают прямое железнодорожное сообщение

Новый маршрут организуют АО «Пассажирские перевозки» совместно с Министерством транспорта Республики Казахстан.

— Решение принято с учетом обращений граждан, а также в результате совместной работы с депутатами Мажилиса Парламента РК и профильным ведомством. Основная цель — повысить транспортную доступность регионов и удовлетворить растущий спрос на пассажирские перевозки, — сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».

Запуск прямого сообщения позволит жителям комфортно и безопасно передвигаться между столицей и регионом без необходимости сложных пересадок. Кроме того, новый маршрут станет дополнительным стимулом для развития деловой активности, укрепления социально-экономических связей и повышения мобильности населения.

Особое значение проект имеет и для туристической отрасли. Ожидается, что прямое железнодорожное сообщение повысит привлекательность области Жетысу для внутреннего туризма и создаст новые возможности для путешествий по региону.

Для маршрута выделят два комфортабельных пассажирских вагона. Они будут курсировать через день в составе поезда № 122/121 «Нурлы жол — Семей». По станции Актогай предусмотрена переприцепка вагонов к поезду № 631/632 «Актогай — Талдыкорган», что обеспечит удобное и бесперебойное следование по всему маршруту.

Билеты на новое направление планируется запустить в продажу до конца текущего месяца.

Начало курсирования поезда запланировано на апрель и будет приурочено к торжественному открытию реконструированного железнодорожного вокзала Талдыкорган. Обновленная инфраструктура вокзала позволит значительно повысить уровень сервиса, комфорта и безопасности для пассажиров.

В АО «Пассажирские перевозки» отмечают, что компания продолжает системную работу по развитию маршрутной сети, модернизации подвижного состава и улучшению качества обслуживания пассажиров в рамках поручений Главы государства и стратегических приоритетов транспортной отрасли.

