Между алгоритмами и человеком: как Китай трансформирует экономику через ИИ

Экосистема в цифрах

К началу 2026 года китайская экосистема искусственного интеллекта перешла от накопления разработок к их масштабному практическому применению. Ключевым драйвером роста стала интеграция ИИ-решений в промышленность, здравоохранение, финансы и цифровые сервисы.

Совокупный объем ядра отрасли по итогам прошлого года достиг $170 млрд. В стране насчитывается более 6 000 ИИ-компаний, что составляет около 15% мирового рынка. Свыше 300 из них имеют статус публичных и обеспечивают порядка 70% совокупной выручки сектора.

Согласно отчету DigiChina Стэнфордского университета, в Китае действует более десяти компаний, разрабатывающих эффективные модели с открытым исходным кодом, выходящие за рамки широко известной DeepSeek. Среди них — Qwen, Moonshot AI, MiniMax, Z.ai и другие. К началу года отечественные разработки прочно вошли в повседневную жизнь жителей Поднебесной.

Китай впервые опередил США по количеству скачиваний моделей с открытым исходным кодом: 17,1% против 15,8% соответственно. Страна также удерживает лидерство в сфере интеллектуальной собственности — на нее приходится около 60% всех мировых патентных заявок в области ИИ.

Технологии ИИ рассматриваются как один из основных факторов долгосрочного роста китайской экономики. Согласно прогнозам PwC, интеграция технологий ИИ может обеспечить прирост ВВП страны на $7 трлн к 2030 году. Для сравнения, в 2025 году ВВП КНР достиг $20,13 трлн.

Вектор на технологическое развитие

Национальная стратегия Китая» «ИИ плюс», принятая в августе 2025 года, задала технологический курс страны на ближайшее десятилетие. Она предусматривает глубокую интеграцию искусственного интеллекта в фундаментальную науку, промышленность, систему госуправления и социальную сферу.

В январе 2026 года Пекин представил обновленную дорожную карту «ИИ + производство». Власти сформулировали конкретные KPI на два года вперед: в стране должны появиться не менее трех национальных чемпионов мирового уровня, пять крупных отраслевых ИИ-моделей, база из 100 специализированных датасетов и не менее 500 производственных сценариев применения ИИ.

Одним из ключевых приоритетов становится цифровая трансформация здравоохранения. К 2027 году планируется внедрить более 100 специализированных ИИ-сценариев. В CITIC Securities отмечают, что отрасль входит в фазу коммерциализации, а главными драйверами роста становятся разработка лекарств, медицинская диагностика и анализ больших данных. Уже в 2026 году ожидается заметное расширение рынка медицинского ИИ.

Параллельно стремительно развивается робототехника. Сегодня в Китае работает более 140 отечественных производителей человекоподобных роботов, которые представили свыше 330 моделей. Эксперты прогнозируют, что в 2026 году начнется их массовое промышленное производство. Согласно планам властей, к 2027 году уровень распространения умных терминалов и ИИ-агентов в стране должен превысить 70%.

Этические нормы и рынок труда

В 2026 году система регулирования искусственного интеллекта в Китае выходит на новый этап. 25 января интернет-регулятор КНР завершил обсуждение правил, направленных на усиление контроля над антропоморфными ИИ-системами.

Новые требования запрещают скрытое эмоциональное воздействие на пользователей и вводят обязательные ограничения после двух часов общения с ИИ. Алгоритмы должны четко обозначать себя как машины, чтобы человек всегда понимал, с кем взаимодействует. Отдельный блок посвящен защите пожилых людей: имитация голосов родственников без подтвержденного согласия будет строго запрещена, что закрывает один из ключевых каналов цифрового мошенничества.

Приоритетом становится и безопасность пользователей. Если система выявит суицидальные намерения, она обязана немедленно перевести диалог на живого оператора и уведомить близких человека. Для детей вводится специальный режим: родители смогут отслеживать переписку, блокировать опасные темы и контролировать траты внутри приложений.

Параллельно власти усиливают защиту рынка труда. Министерство трудовых ресурсов КНР признает, что ИИ уже меняет структуру занятости, поэтому правительство запускает новый пятилетний план, направленный на смягчение последствий автоматизации и поддержку специалистов, чьи профессии теряют актуальность.

В числе ключевых мер — расширение системы социального страхования для фрилансеров и работников с гибким графиком. Таким образом Пекин стремится сохранить баланс между технологическим прогрессом и социальной стабильностью, делая ИИ не только инструментом роста, но и управляемым фактором развития общества.

Что говорят эксперты

В 2026 году аналитики ожидают сохранения высоких темпов роста китайских ИИ-компаний. Основными драйверами называют государственную поддержку, улучшение условий финансирования, расширение применения ИИ в разных отраслях и приток квалифицированных специалистов.

Адъюнкт-профессор Нью-Йоркского университета Уинстон Ма считает, что в 2026 году искусственный интеллект займет центральное место в экономической повестке и программе промышленной модернизации Китая.

— Благодаря поддержке властей у местных технологических компаний есть серьезные шансы закрепиться в числе мировых лидеров, — отмечает эксперт.

Схожую позицию разделяет главный аналитик консалтинговой компании iiMedia Чжан И. Он отмечает, что власти видят в ИИ ключевой инструмент трансформации китайской промышленности в период с 2026 по 2030 годы.

Эксперт американского аналитического центра Atlantic Council Райан Пан прогнозирует, что Китай удвоит усилия по развитию экосистемы ИИ с открытым исходным кодом. Это, по его мнению, позволит Пекину усилить влияние на глобальную инфраструктуру искусственного интеллекта.

Бывший заместитель управляющего директора Международного валютного фонда Чжу Минь прогнозирует, что Китай добьется заметных успехов в сфере ИИ в течение следующих 18-24 месяцев.

— Этому будут способствовать масштабная производственная база и огромный потребительский рынок, — уверен он.

Уроки китайской трансформации

К 2026 году искусственный интеллект в Китае перестал быть отдельной отраслью и превратился в своего рода «нервную систему» национальной экономики. Опыт Поднебесной показывает, что в современных условиях глобальное лидерство определяется не столько наличием передовых IТ-хабов, сколько глубиной внедрения алгоритмов в промышленность и другие ключевые сектора при сохранении за государством роли главного стратега.

Масштабная цифровизация сформировала и запрос на концепцию «цифрового гуманизма», предполагающую усиление регуляторного контроля. Превентивное внедрение этических фильтров и механизмов защиты рынка труда свидетельствует о том, что Пекин осознает риски неконтролируемого технологического прогресса — без социальных гарантий и учета влияния ИИ на жизнь граждан.

В результате Китай сделал ставку не на классическую гонку вычислительных мощностей, а на выстраивание сложного баланса, в котором максимальная эффективность машин сочетается с приоритетной защитой человеческого капитала.

Для Казахстана опыт КНР служит важным ориентиром: успех цифровой трансформации определяется не импортом технологий, а их глубокой интеграцией в реальный сектор экономики при сохранении ведущей роли государства.

Ранее Kazinform рассказывал о развитии искусственного интеллекта в Казахстане.