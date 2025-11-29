Между акиматом и собственниками гаражей в Актобе возникли разногласия

Собственники гаражей, расположенных на проспекте Санкибай батыра в Актобе, встретились с акимом города Азаматом Бекетом и попросили не трогать их имущество.

Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

— В прошлом году было общее собрание, акимат сообщил, что будут вноситься предложения для внесения изменений в генеральный план. В случае, если предложения не приняты, это нужно было сообщить жителям. До сих пор не сообщили. Это незаконно. Я против того, чтобы отдавать гараж. Когда начинали строить микрорайон Алтын Орда, разве они не видели, что здесь частная собственность, — сказал житель города Рустем Хамзин.

Акимат Актобе в настоящее время намерен вернуть в государственную собственность 60 гаражей, затем эта работа будет продолжена. В дальнейшем будут возвращены участки под еще 300 гаражей.

Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

— Мы планируем изъять здесь 4,5 гектара, построить школу на 2 тысячи учеников. Все исполняется в соответствии с генпланом. Генплан изменялся с 2021 года. Его не утверждают за один год. Он проходит через разные министерства по меньшей мере 3 года. Проходит экспертизу, затем его подписывает Премьер-министр РК. Предложений было много, но некоторые прошли, некоторые не приняты, — сказал аким Актобе Азамат Бекет.

В ходе встречи стороны не смогли прийти к общему согласию. Акимат намерен продолжать работу согласно генплану. Собственники гаражей не хотят отдавать свое имущество.

