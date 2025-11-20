В Актобе проверят незаконный выброс мусора у полигона

Мусорный полигон в Актобе был изъят из доверительного управления и передан коммунальному предприятию. Сейчас здесь работают сотрудники ТОО «Қызмет Ақтөбе».

— Полигон не передан в доверительное управление. До тех пор, пока не найдется инвестор, который сможет взять его в управление, временно работу ведет ТОО «Қызмет Ақтөбе». Это коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения, — сообщила пресс-секретарь акима Актюбинской области Айгуль Байменова.

По словам руководителя полигона Арсена Жоламанова, предприятию поручено только принимать мусор, распределять его, утрамбовывать и каждые 10 метров покрывать слоем песка. Компании и частные предприниматели могут беспрепятственно сдавать отходы.

— На полигоне дежурит пожарная машина для оперативного реагирования на возможные возгорания. Мусор принимается с 8:00 до 20:00. Машины коммунальных служб, работающих круглосуточно, могут заезжать в любое время. Диспетчер проверяет документы и вес, на месте выгрузки работает инструктор. После выгрузки мусор разравнивается. Сейчас заключены договоры с 40 компаниями. От частных лиц принимаем по 1720 тенге за тонну, — сказал Арсен Жоламанов.

По его словам, ранее мусор, вывезенный за пределы полигона из-за спора между доверительным управляющим и перевозчиками, был снова собран и возвращен на полигон. Однако уборка отходов с правой стороны полигона пока не завершена. Здесь можно увидеть срезанные ветки деревьев, отходы от различных сервисных и торговых точек города. Также разбросаны документы: материалы крупных нефтяных компаний, банков, различные договоры и даже копии 15-летних документов, относящихся к акимату Актюбинской области. На территории, где недавно была свалка и произошел пожар, работы по захоронению отходов только начались. Экологи еще не приняли решение о проверке.

— В департамент экологии поступили отдельные жалобы на ТОО «Neo Plus», а также на ИП «Қарғалы», ТОО «АТК Қызмет». По первому делу проверка уже проводится. Когда полигон закрыли, ТОО «Neo Plus» выбросило мусор внутрь сортировочного комплекса, что является нарушением. Во время проверки мусор вновь вывезли на полигон. Вторая жалоба подана сразу на три компании. Сейчас рассматривается вопрос о наличии оснований для проверки. Решение будет принято в течение 15 рабочих дней. Выбрасывать отходы где попало нельзя, все должно складироваться и выгружаться только в специально отведенном месте, то есть на полигоне, — сообщил начальник отдела госэконадзора департамента экологии Актюбинской области Марат Карибаев.

Напомним, что в Актобе мусор не сортируется и не перерабатывается. Несмотря на то что сортировочный комплекс рядом с полигоном был открыт несколько лет назад, он простаивает. ТОО «Neo Plus» может передать комплекс другому предпринимателю.

— Сейчас мы ремонтируем оборудование внутри комплекса. Мы будем сортировать весь мусор. Теперь отходы будут сначала выгружаться сюда и проходить сортировку. На специальной линии будут работать 20 человек. Планируем сортировать 60–70% отходов, поступающих из города. Территория сильно запущена, и здесь давно не было пригодного оборудования, — сказал предприниматель Сырым Алдабергенов.

Напомним, что ТОО «Таза Әлем 12», взявшее полигон в доверительное управление весной этого года, намерено подать в суд на мусорные компании и акимат. Они заявляют, что перевозчики не заключили с ними договоры, не заплатили ни тенге и игнорировали обращение на протяжении нескольких месяцев.

По информации акимата Актобе, компания, взявшая полигон в доверительное управление на трехмесячный испытательный срок, не выполнила ряд ключевых требований. Среди них — обязательное покрытие отходов слоем грунта для минимизации вреда окружающей среде, установка трех мобильных сортировочных линий, оборудования для переработки строительного мусора, а также обеспечение бесплатного приема и захоронения отходов, собранных в ходе городских субботников и двухмесячников.