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Мейиржан Отыншиев избран председателем маслихата Алматы

Еламан Турысбеков
30 Марта 2023, 15:41
Мейиржан Отыншиев избран председателем маслихата Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе первой сессии городского маслихата VIII созыва избраны также председатели образованных постоянных комиссий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая работу сессии, председатель территориальной избирательной комиссии по Алматы Айгуль Калыкова произвела процедуру вручения удостоверений и значков депутатам маслихата города VIII созыва.

В ходе первой сессии избран председатель маслихата и председатели вновь образованных постоянных комиссий. На основании предложения фракции партии «AMANAT» председателем маслихата Алматы VIII созыва избран Меиржан Отыншиев.

В соответствии с законом «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК» избирательная комиссия сообщила о регистрации фракции партии «AMANAT», руководителем которой избран Станислав Канкуров.

В результате голосования, определились руководители постоянных комиссий:

1. Комиссия по экономике, финансам, активам, развитию государственного управления и общественной безопасности, председатель – Набиев Амиржан Амиржанович.

2. Комиссия по строительству, архитектуре, урбанистике и земельным отношениям, председатель – Шоканов Нурсултан Нурланович.

3. Комиссия по коммунальной инфраструктуре, энергетике, водоснабжению и городской мобильности, председатель – Умирбаева Зауреш Абилгожановна.

4. Комиссия по предпринимательству, инвестициям, туризму и экологии, председатель – Идрисов Руслан Рашитович.

5. Комиссия по общественному развитию, культуре, спорту, религии и молодежи, председатель – Аканова Асия Айкановна.

6. Комиссия по здравоохранению, образованию и занятости, председатель – Кодасбаев Алмат Турысбекович.

Впервые с 2004 года 50% депутатов были избраны по партийным спискам, остальные 50% по мажоритарной системе.

С учетом одномандатных округов, число депутатских мандатов распределены в следующем количестве: партией большинства стала «AMANAT» - 24 мандата. У партии «Respublica» 5 мандатов, по три мандата у «Народной партии Казахстана» и партии «Baytaq», 2 мандата у депутатов от партии «Ак Жол» и обладателями 5 мандатов стали беспартийные депутаты.

Обновление состава депутатов маслихата составило 66,7%. Количество женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями составило 38,1%.


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