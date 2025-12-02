«Метро», Small, Toimart оштрафовали за накрутку цен на социально значимые товары

С начала текущего года Департамент торговли и защиты прав потребителей по городу Алматы провел внеплановые проверки, по результатам которых свыше 420 субъектов предпринимательства, включая крупные торговые сети и супермаркеты, привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 204-4 Кодекса «Об административных правонарушениях».

В их числе торговая сеть «Small», JLC, Galmart, «Toimart», сеть супермаркетов А-стор, My Mart, Беккер, супермаркет Carefood, ТОО Food Beverage Trading, ТОО «Airba Fresh», ТОО «Good Luck Trade», ТОО «Mix Market Trade».

— К примеру, крупная торговая сеть «Метро» привлечена к административной ответственности за превышение 15% торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары. Согласно части 2 статьи 204-4 КоАП РК ТОО «Метро Кэш энд Керри» обжаловало вынесенное департаментом административное решение во всех судебных инстанциях, в том числе и в кассационном порядке, но безрезультатно, так как действия департамента законны, — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве подчеркивают, что торговая сеть «Метро» не в первый раз привлекается к административной ответственности за превышение установленной торговой надбавки. В 2024 году компания уже была наказана за это нарушение. Тогда она также обжаловала административное решение департамента в судебном порядке, в том числе в Верховном суде РК, где ей в удовлетворении иска отказали.

— Также за превышение 15% торговой надбавки привлечены к административной ответственности крупные торговые сети города Алматы такие, как «Small» и «Toimart». Кроме того, при проведении департаментом комплексных мероприятий по реализации государственных контрольных функций, торговая сеть SMALL привлечена судом к административной ответственности по статье 462 КоАП РК за воспрепятствование должностным лицам департамента при исполнении ими государственных контрольных функций, — подчеркивают в министерстве.

Сейчас департамент проводит комплексную работу по привлечению к административной ответственности недобросовестных предпринимателей, реализующих социально-значимые продовольственные товары в магазинах у дома.

— В целом Департамент торговли и защиты прав потребителей города Алматы наложил штрафы на сумму более 32 млн тенге на предпринимателей, завысивших торговую надбавку на социально значимые товары, — сообщили в министерстве.

