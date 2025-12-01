РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:40, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Карагандинские предприниматели завышали цены на социальные товары

    В Караганде к административной отвественности привлечены пять торговых сетей и 32 оптовых поставщика за необоснованное повышение торговой надбавки на социальные товары, передает Kazinform со ссылкой на Минторговли и интеграции РК.

    статистика продукты питания, продуктовая корзина
    Фото: Рустем Айтхожин / Kazinform

    — Оптовые поставщики товаров в Карагандинскую область ТОО Milk Group и ТОО Деп Плюс завысили торговую надбавку на сливочное масло на 22,6% и 26,3%. ТОО Султан Камал продавало кефир жирностью 2,5% с надбавкой 43,2%, а ИП Кадомец реализовывало куриные яйца категории С1 надбавкой 25%. ТОО Ер-Ай 2012 повысило установленную надбавку на гречневую крупу на 12%.

    Поставщики овощей ИП Надиров и ИП Марш при продаже картофеля торговым сетям завысили надбавку на 5% и 20% соответственно. В результате Департамент торговли и защиты прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК по Карагандинской области привлек все эти торговые субъекты к административной ответственности по статье 204-4 КоАП РК. — говорится в сообщении министерства.

    Всего с начала года в рамках государственного контроля в Карагандинской области к административной ответственности привлечены 155 торговых субъектов. Из них 142 необоснованно завысили торговую надбавку на социально значимые продовольственные товары, у 10 были выявлены несоответствия ценовых показателей, а 3 не соблюдали режим работы торговых объектов. В итоге 40 предпринимателям вынесены предупреждения, а 115 предпринимателей оштрафованы на сумму свыше 5 млн тенге.

    Для недопущения необоснованного роста цен на социально значимые товары и исключения неэффективных посреднических цепочек в области действует региональная комиссия по расследованию посреднических схем. В соответствии с алгоритмом работы комиссия тесно взаимодействует с другими госорганами.

    — Для выявления необоснованного роста цен мы совместно с Департаментом госдоходов регулярно анализируем электронные счета-фактуры ключевых субъектов рынка и в рамках совместной работы держим под постоянным контролем движение товара от производителя до полки супермаркета, — сообщил руководитель Департамента торговли и защиты прав потребителей Карагандинской области Абзал Рахымбаев.

    По информации ведомства, карагандинские предприниматели чаще всего необоснованно повышают надбавку на бакалейные товары, с начала года выявлен 81 факт. На втором месте овощная продукция — 51 факт.

    Ранее мы писали о том, как Правительство Казахстана планирует сдерживать цены на продукты в декабре. 

    Торговля Карагандинская область Продукты Продовольственная безопасность
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
