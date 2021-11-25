Метро Алматы продлят до рынка «Алтын Орда»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы линию метрополитена продлят до рынка «Алтын Орда». Об этом сообщил заместитель акима города Серик Кусаинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По метро идет еще один проект хороший. У нас линия метрополитена пройдет до рынка «Алтын Орда». Это наши западные выездные ворота. Там будет у нас транспортный хаб. Там соединяются и метро, и автобусные линии. Это важнейший узел», - сказал спикер в ходе брифинга РСК.

Он уточнил, что теперь линия метрополитена пройдет не через поселок Калкаман, а пройдет западнее, через новый Наурызбайский район, спустится по улице Алатау.

«Будут построены дополнительно две станции и последняя станция будет практически на рынке «Алтын Орда». Тем самым мы свяжем западную часть Наурызбайского района с центром города. Это будет эффективно для перевозок», – сообщил он.

По словам заместителя акима, ожидается, что пассажиропоток таким образом увеличится до 150 тысяч человек.

Ранее аким города Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом строительства объектов второго пускового комплекса метрополитена, который состоит из перегонных тоннелей и двух станций «Сарыарка» и «Б. Момышулы». Сейчас там ведутся отделочные работы.

Трасса участка второго пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена расположена под проспектом Абая, в западном направлении от проспекта Алтынсарина до улицы Яссауи. Строительная длина в двухпутном направлении составляет 3,08 км. Аким Алматы поручил обеспечить технический запуск станций до конца текущего года.

Также идут работы по строительству третьего пускового комплекса. Трасса участка третьего пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена расположена под строящимся продолжением проспекта Абая, в западном направлении от улицы Яссауи до улицы Ашимова. Состоит из перегонных тоннелей протяженностью в двухпутном направлении 2,5 км и станции «Калкаман» мелкого заложения. Расчетный пассажиропоток составит около 93 тысяч человек ежедневно.