Метро Алматы продлят до аэропорта: когда начнут строительство

Вторая линия метро Алматы по проекту будет проложена от станции «Жибек жолы» на пересечении улиц Гоголя и Панфилова до алматинского аэропорта. Запланировано возведение шести станций, сама ветка будет проложена под землей через Парк культуры и отдыха, ВОАД, Халык арену и Кульджинский тракт. Конечная станция в аэропорту будет располагаться непосредственно у парковки перед терминалом.

В ответ на официальный запрос агентства Kazinform о текущей ситуации с реализацией проекта строительства ветки метро в аэропорт в управлении развития дорожной инфраструктуры Алматы рассказали, что разработано технико-экономическое обоснование проекта «Строительство второй линии метрополитена города Алматы. Участок от станции «Жибек жолы» до Аэропорта». В рамках реализации проекта предусматривается изъятие (выкуп) 93 земельных участков для государственных нужд. Но когда начнется строительство второй ветки — пока неизвестно.

— На данный момент технико-экономическое обоснование проекта «Строительство второй линии метрополитена города Алматы. Участок от станции «Жибек жолы» находится на государственной экспертизе для получения заключения. Сроки строительства второй линии метрополитена города Алматы будут определены после получения положительного заключения государственной экспертизы, — заверили в управлении развития дорожной инфраструктуры города.

Что касается строительства первой линии LRT, то технико-экономическое обоснование проекта также направлено на государственную экспертизу для получения заключения.

— Сроки строительства первой очереди первой линии LRT, а также фактическая стоимость проекта будут определены после получения положительного заключения государственной экспертизы, — отметили в управлении.

Напомним, что в конце 2025 года был представлен новый Генплан Алматы.