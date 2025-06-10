Метро Алматы могут продлить до города Алатау

На сайте государственных закупок размещены два объявления о подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) для строительства третьей линии метрополитена. Проект планируется реализовать поэтапно: первый участок — от города Алатау до рынка «Мизам», второй — от рынка «Мизам» до станции «Сайран».

Заказчиком выступает управление городской мобильности Алматы. Основанием для начала проектирования стало постановление акимата города от 18 апреля 2025 года.



На разработку документации по первому участку выделено 1,3 млрд тенге (1 351 054 778), а по второму — 896 млн тенге (896 459 961). Открытые конкурсы по обоим проектам пройдут с 11 по 18 июня текущего года. Срок выполнения работ — до 31 мая 2026 года.

Согласно данным, опубликованным на сайте госзакупок, на участке от города Алатау до рынка «Мизам» планируется строительство 7 станций:

•⁠ ⁠Станция №1 — возле Gate City, на территории «Северного» транспортного узла;

•⁠ ⁠Станция №2 — рядом с микрорайоном «Кемел»;

•⁠ ⁠Станция №3 — на пересечении Северной объездной дороги и улицы Боралдай;

•⁠ ⁠Станция №4 — вдоль Северной объездной дороги, на пересечении с улицей Сауда;

•⁠ ⁠Станция №5 — вдоль Северной объездной дороги, рядом с воинской частью;

•⁠ ⁠Станция №6 — рядом с рынком «Кенжехан»;

•⁠ ⁠Станция №7 — на территории рынка «Мизам»;

Также предусмотрена линия до электродепо, которое разместят к северу от «Северного» транспортного узла.

На участке от рынка «Мизам» до станции «Сайран» появится 5 станций:

•⁠ ⁠Станция №1 — вдоль Северной объездной дороги, на территории рынка «Ялян»;

•⁠ ⁠Станция №2 — вдоль Северной объездной дороги, на территории ТРЦ «Adem»;

•⁠ ⁠Станция №3 — на пересечении проспекта Райымбека и улицы Тлендиева;

•⁠ ⁠Станция №4 — на пересечении улиц Толе би и Тлендиева;

•⁠ ⁠Станция №5 — на пересечении проспекта Абая и улицы Тлендиева (с организацией перехода на первую линию метро).

Кроме того, проекты предусматривают определение строительных площадок, прогнозирование пассажиропотока, использование отечественных строительных материалов, разработку архитектурных решений, меры по охране окружающей среды, обеспечение доступности для людей с ограниченными возможностями и выполнение других обязательных требований.

В ноябре 2021 года стало известно, что линию метрополитена в Алматы продлят до рынка «Барлык», расположенного напротив рынка «Алтын Орда».

Позже сообщалось, что до 2030 года планируется построить три станции до рынка «Барлык», где будет создан крупный мультимодальный транспортно-пересадочный узел, включающий автовокзал Западный, станции LRT и метрополитена.

В октябре 2024 года стало известно, что метро планируют продлить в направлении аэропорта.

Кроме того, экс-аким Алматы Ерболат Досаев сообщал, что для строительства метро в Алматы планируется привлечь $1 млрд. Первое направление — завершение строительства от станции «Калкаман» до станции «Барлык» протяженностью 5,3 км. Второе направление — строительство в восточную часть города от станции «Жибек жолы» до международного аэропорта, протяженностью 14 км.

На сегодняшний день продолжается строительство станции метро «Калкаман» в Наурызбайском районе, которая должна быть сдана в эксплуатацию в 2026 году.