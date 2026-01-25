РУ
    14:36, 25 Январь 2026 | GMT +5

    Методы обучения с использованием ИИ внедряют в казахстанских школах

    В казахстанских школах продолжается работа по внедрению методов обучения с использованием искусственного интеллекта, передает Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения. 

    Искусственный интеллект: опыт школ проекта «Келешек мектептері»
    Фото: Министерство просвещения РК

    Одними из первых этот опыт начали реализовывать школы проекта «Келешек мектептері». В рамках проекта на базе школ № 107, № 101, № 99 и № 104 города Астаны проводится апробация решений, при которых искусственный интеллект используется для оптимизации повседневной работы педагогов.

    Педагоги этих школ применяют отечественные инструменты искусственного интеллекта Roqed AI, Kashgari и Stem-solutions, а также платформу Kahoot. Дополнительно система «RobotAI» помогает снизить нагрузку на учителей за счет автоматической проверки и оценки контрольных и тестовых заданий. Система Google Past позволяет определить, был ли учебный материал подготовлен учеником самостоятельно либо с использованием искусственного интеллекта. Эти решения постепенно становятся надежными помощниками в работе педагогов.

     — Искусственный интеллект позволил сделать уроки более наглядными и интерактивными, а также учитывать потребности каждого ученика. Благодаря этому учителя могут уделять больше внимания индивидуальной работе с учащимися, — сказал заместитель директора школы № 107 Бекманат Жанаберген.

    Кроме того, в школах, где реализуется пилотный проект, в содержание предметов «Цифровая грамотность» и «Информатика» включены темы по искусственному интеллекту. Учебные занятия выстроены с учетом возрастных особенностей учащихся: в начальных классах базовые понятия объясняются в игровой форме, а в старших классах предусмотрены проектные задания, включая создание чат-ботов, анализ данных и решение этических кейсов. Такой подход направлен на развитие у школьников критического мышления, информационной культуры и ответственного отношения к использованию технологий.

    Напомним, Казахстан первым среди стран ЦА внедряет ChatGPT Edu в сферу образования.

    Диана Калманбаева
