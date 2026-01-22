Казахстан первым среди стран ЦА внедряет ChatGPT Edu в сферу образования

В первую волну стран-участниц вошли Эстония, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Греция и Казахстан.

Присоединение Казахстана к инициативе означает начало системного внедрения ChatGPT Edu, специализированной образовательной версии искусственного интеллекта, в национальную систему образования. Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, вошедшей в данную международную программу.

— Участие в Edu for Countries имеет стратегическое значение для образовательной политики страны. В условиях глобальных дискуссий о влиянии искусственного интеллекта на обучение, Казахстан исходит из позиции, что ИИ не заменяет учителя, а усиливает его профессиональные возможности. Использование ChatGPT Edu направлено на снижение административной и методической нагрузки на педагогов и создание условий для более качественного и персонализированного обучения, — отметили в ведомстве.

Проект реализуется в рамках договоренностей, достигнутых по итогам Меморандума о сотрудничестве, подписанного 6 ноября 2025 года в ходе визита Главы государства в Соединенные Штаты Америки. Основной договор заключен между OpenAI, Inc., Freedom Holding Corp. и региональным партнером Bilim Group. Проект реализуется на частные средства, без привлечения государственного бюджета или внешних грантов, что подчеркивает уверенную поддержку со стороны делового сообщества.

— Присоединение Казахстана к первой международной когорте Edu for Countries происходит в Год искусственного интеллекта и цифровизации и отражает наш системный подход к внедрению искусственного интеллекта в ключевые сферы. Мы рассматриваем ChatGPT Edu как практический инструмент поддержки педагогов и развития исследовательской среды. Программа реализуется с учетом национальных образовательных стандартов, требований безопасности и принципа равного доступа, — отметил заместитель премьер-министра-министр ИИ и цифрового развития РК Жаслан Мадиев.

В рамках внедрения ChatGPT Edu в Казахстане предусмотрено бесплатное предоставление 165 000 лицензий образовательным организациям страны, в том числе:

100 000 лицензий — для педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования;

62 800 лицензий — для преподавателей и административных сотрудников высшего и послевузовского образования;

2 200 лицензий — для участников экосистемы Astana Hub.

— Мы рассматриваем партнерство с OpenAI как уникальный проект, который заложит модель образования будущего, в ChatGPT Edu как комплексное решение для университетов, которое усиливает возможности преподавателя и исследователя, а не подменяет их. Искусственный интеллект — это не замена человеку, а инструмент, который усиливает мышление при наличии критического понимания и культуры его использования. В образовательном процессе и науке ИИ позволяет ускорить подготовку учебных материалов, повысить качество обратной связи со студентами и открыть новые возможности для исследовательской работы. Это важный элемент формирования в Казахстане конкурентоспособной, AI-грамотной академической среды. Казахстан делает ставку не на автоматизацию образования, а на расширение человеческого потенциала. Мы не готовим пользователей искусственного интеллекта — мы готовим его создателей, — подчеркнул министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова отметила, что такие инструменты, как ChatGPT Edu, становятся интеллектуальными помощниками педагогов, расширяя их возможности и усиливая индивидуальный подход к каждому обучающемуся.

— Для Казахстана особенно важно воспитывать не пассивных потребителей ИИ, а поколение, способное осознанно, критически и созидательно взаимодействовать с ним. Наша цель — развитие человеческого потенциала и формирование образовательной среды, готовой к вызовам будущего, — добавила она.

ChatGPT Edu предоставляет педагогам инструменты для подготовки учебных материалов, заданий и тестов, адаптации контента под уровень обучающихся, а также для создания материалов на казахском, русском и английском языках. При проверке работ система может использоваться для формирования критериев и подготовки обратной связи, при этом все решения, связанные с оцениванием, остаются в компетенции преподавателя.

С января 2026 года совместно со специалистами OpenAI будет организовано регулярное обучение пользователей по практическому применению ChatGPT Edu в образовательной, административной и исследовательской деятельности. Это позволит обеспечить единые подходы к использованию ИИ и повысить цифровую и AI-грамотность педагогов.

Для образовательных организаций предусмотрено выделенное защищенное рабочее пространство, обеспечивающее совместную работу и соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в сфере информационной безопасности и защиты персональных данных.

Напомним, в Казахстане вступил в силу закон об ИИ.