Метель, туман и гололед ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня
В ближайшие три дня на большей части территории Казахстана ожидаются метель и гололед, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Астана
18 декабря: переменная облачность, временами небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 12-14 мороза.
19 декабря: переменная облачность, днем снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 6-8 мороза.
20 декабря: облачно, временами снег, метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 6-8 мороза.
Алматы
18 декабря: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 1-3 тепла.
19 декабря: переменная облачность, временами снег, поземок, туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 3-5 мороза.
20 декабря: переменная облачность, временами снег, поземок, туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 0-2 мороза.
Шымкент
18 декабря: переменная облачность, временами снег, туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 0-2 мороза.
19 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Туман, гололед. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 0-2 мороза.
20 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 0-2 мороза.