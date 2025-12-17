РУ
    13:20, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Метель, туман и гололед ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

    В ближайшие три дня на большей части территории Казахстана ожидаются метель и гололед, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет». 

    погода, боран, метель, дорога
    Фото: Агибай Аяпбргенов / Kazinform

    Астана

    18 декабря: переменная облачность, временами небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 12-14 мороза.

    19 декабря: переменная облачность, днем снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 6-8 мороза.

    20 декабря: облачно, временами снег, метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 6-8 мороза.

    Алматы

    18 декабря: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 1-3 тепла.

    19 декабря: переменная облачность, временами снег, поземок, туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 3-5 мороза.

    20 декабря: переменная облачность, временами снег, поземок, туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 0-2 мороза.

    Шымкент

    18 декабря: переменная облачность, временами снег, туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 0-2 мороза.

    19 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Туман, гололед. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 0-2 мороза.

    20 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 0-2 мороза.

     

    Погода Казгидромет
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
