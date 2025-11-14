Металлургия и АПК: 14 крупных проектов профинансирует Банк развития Казахстана

Доля участия банка может составить до 2,6 трлн тенге в рамках инициатив, которые формируют основу будущих металлургических и агропромышленных кластеров, повышающих долю высокотехнологичной переработки внутри страны на общую сумму инвестиций 6,9 трлн тенге.

Банк одобрил реализацию первой очереди металлургического кластера в Павлодарской области, в рамках которого в Экибастузе ТОО Mineral Product International построит ферросплавный завод мощностью 80 тысяч тонн в год. Его запуск увеличит внутреннюю переработку и экспортный потенциал Казахстана, создаст 527 постоянных и более тысячи временных рабочих мест.

Третий этап экспертизы проходит проект комплексной модернизации АО Qarmet в Карагандинской области, включающий строительство новых коксовых батарей №8-9 (2,45 млн тонн кокса в год) и трубопровода природного газа. Проект позволит обеспечить внутреннюю металлургию собственным коксом, сократить импорт и повысить надежность производственных мощностей.

На втором этапе сбора документов находится проект завода по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) АО QazIron (ERG) в Костанайской области с проектной мощностью 2 млн тонн в год. Он обеспечит выпуск премиального сырья для бездоменной, «зеленой» металлургии, востребованного на мировых рынках, и даст работу почти 3 тысячам специалистам.

Первый этап сбора документов для финансирования сейчас проходит проект медеплавильного завода ТОО KAZ Minerals Smelting в области Абай мощностью 300 тыс. тонн меди в год. Предприятие создаст тысячи постоянных рабочих мест и позволит перейти к промышленному производству готовых медных сплавов с высоким экспортным потенциалом.

В Астане уже началось строительство интегрированного агропромышленного комплекса по глубокой переработке пшеницы и гороха ТОО Kazak Protein за счет собственных средств заемщика. В БРК этот проект находится на третьем этапе экспертизы. Предприятие будет выпускать живой пшеничный глютен и модифицированные пшеничные крахмалы. В будущем, совместно с проектом Qostanai Grain Industry в Костанайской области, предприятия станут основой глубокой переработки зерна и замещения импортных, стратегически важных для страны ингредиентов, параллельно расширяя линейку казахстанских экспортных продуктов глубокого передела с высокой добавленной стоимостью.

Все проекты отвечают строгим критериям отбора: стоимость – не менее 100 млрд тенге, средний и высокий уровень передела продукции, стратегическая значимость, ориентированность на экспорт и импортозамещение.

Правительство определило перечень из 17 крупных проектов общей стоимостью около 16 трлн тенге с созданием более 28 тыс. рабочих мест. Эти проекты охватывают направления черной и цветной металлургии, нефте-, газо- и углехимии, химической промышленности, автомобильного кластера, туризма и пищевой промышленности.

На сегодня реализовано два проекта: завод по производству автомобилей KIA и мультибрендовый завод Chery, Haval и Changan. Остальные 15 находятся на разных стадиях реализации.

Ранее сообщалось, что БРК запускает программу на 500 млрд тенге для развития агросектора