Место для жертвоприношений на Курбан айт определили в Туркестанской области

В преддверии праздника Курбан айт в Туркестанской области определили места для убоя жертвенных животных, передает корреспондент агентства Kazinform.

Айт намаз будет читаться в 06:00 27 мая в более чем 700 мечетях региона.

Как сообщил руководитель отдела управления по делам религий Туркестанской области Сундет Жусипбек, на территории области определены 43 специальных места для убоя животных.

— Из них три — это мясоперерабатывающие предприятия. Два расположены в Сайрамском районе, одно в Казыгуртском районе. Также в районах и городах имеются 30 убойных пунктов и 10 площадок. В указанных местах будут организованы ритуалы убоя жертвенных животных в соответствии с ветеринарными и санитарными требованиями, — сказал спикер.

На территории города Туркестана подготовлены шесть мест, из них два расположены в мечетях Туркестан-Ахмет Ясауи и имени Назира Торекулова. Остальные места определены в селах Шорнак, Шобанак, 30 лет Казахстана и Орангай.

Главный имам области Ержан Толепов сообщил, что в этом году время убоя жертвенных животных наступит после айт намаза 27 мая и продолжится до предзакатной молитвы (екінті намаз) 29 мая.

— Основной смысл принесения в жертву животных — оказание помощи нуждающимся. Поэтому раздавать это мясо родственникам, соседям и семьям низкого социального состояния — богоугодное дело. В главной Туркестанской областной мечети составлен список из более 300 нуждающихся семей. По городу Туркестану планируется оказать помощь более 500 малообеспеченным семьям, — сказал Ержан Толепов.

Говоря о том, что в преддверии Курбан айт оживляется торговля скотом, главный имам призвал предпринимателей и торговцев не повышать цены без оснований.

— Следует отметить еще одно важное обстоятельство — нельзя резать жертвенных животных с условием, что покупатель платит только за мясо, а «голова и ноги остаются продавцу». По шариату жертвенное животное должно быть полностью в собственности владельца, — сказал спикер.

Главный имам города Туркестана Исмаил Панов сообщил, что в областном центре в дни Курбан айта будет уделяться особое внимание пропаганде национальных традиций.

— Служители религии в дни айта будут одеты в национальную одежду. Будут организованы состязания по национальным видам спорта, жителей и гостей города будут угощать баурсаками и традиционными напитками, — сказал главный имам города.

