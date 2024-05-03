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    08:26, 03 Май 2024 | GMT +6

    Местным LRT назвали канал Иртыш — Успенка в Павлодарской области

    Местным LRT назвали канал Иртыш — Успенка в Павлодарской области
    Фото: Валерий Бугаев

    Строительство канала Иртыш — Успенка обещают завершить в ноябре. Его протяженность составляет 13 километров. Закончить работы не могут уже пятый год, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Реконструкцию канала начали в 2020 году, на данный момент работы завершены всего на 50%.

    — Это стало многолетней проблемой, которая превращается в долгострой, как LRT местного масштаба. Канал 5 лет строится. Из-за этого 10 тысяч гектаров не используется. Можно было бы содержать 10 тысяч молочных коров или получать под 500 тысяч разных культур — картофеля или моркови, — высказался о ситуации аким Павлодарской области Асаин Байханов.

    Этот вопрос глава региона намерен обсудить с министром водных ресурсов, который скоро посетит регион.

    Нужно отметить, что канал Иртыш — Успенка начинали строить еще в советское время, но работы не завершили. За годы, прошедшие после развала, плиты растащили, дно заросло кустарниками. Когда канал решили восстановить и достроить, решено было также оборудовать накопители для воды и насосную станцию. Однако во время пандемии начались проблемы с финансированием. В итоге канал не запустили до сих пор. Теперь в акимате обещают завершить проект до конца осени 2024 года — в ноябре.

    Сейчас площадь орошаемых земель региона составляет 169,5 тысячи гектаров. Из них фактически орошается — 72 тысячи гектаров. Для дальнейшего развития этого направления разработаны 35 проектов с ПСД по подведению инженерной инфраструктуры к орошаемым участкам.

    До 15 мая главам районов Аккулы, Теренколь, Железинского, Иртышского и Павлодарского областным руководством поручено отработать с каждым хозяйством по подведению инженерных коммуникаций. Также акимы городов и районов совместно с управлением сельского хозяйства и РГУ «Ертиская бассейновая инспекция» должны принять меры по неиспользуемым орошаемым земельным участкам.

    Напомним, в прошлом году достроить канал Иртыш-Успенка даже предлагалось за счет акимата Павлодарской области.

    Теги:
    Сельское хозяйство Регионы Казахстана Вода Акимат долгострои Строительство Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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