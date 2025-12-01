Местные жители поймали медвежонка в селе под Риддером

Косолапый вышел к людям уже после наступления холодов, когда медведи, как правило, находятся в спячке.

По словам местного жителя Жанарбека Нубаева, зверя он заметил утром у ручья, где поит коров.

— Я увидел медвежонка прямо возле воды. Позвал соседа Ерлана, и мы смогли аккуратно набросить на него веревку. Он агрессивный, кидается, кусается. К столбу за ногу привязали, в сарай не занесешь. Дали кушать. Суп не ел, мясо немного попробовал. Главное — чтобы его скорее забрали специалисты, — делится Жанарбек Нубаев.

Сельчане предполагают, что это может быть тот самый зверек, который две недели назад бегал по риддерской трассе недалеко от Бутаково.

Одинокий медвежонок среди зимних снегов рискует погибнуть без еды и матери.

Информация передана в Отряд оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства управления природных ресурсов ВКО.

— Мы связались с Пихтовским лесхозом, оттуда направят инспекторов. Они временно заберут медвежонка, а завтра мы отправим людей и перевезем его в зоопарк Усть-Каменогорска, — сообщил начальник оперативного отряда Ермек Багланулы.

В этом же зоопарке уже находится другой медвежонок из Риддера — его отловили на дачах в октябре. Оба малыша оказались без матерей.