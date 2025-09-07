Местные правители или судьи: кем были бии в казахском обществе

Историк ранее пояснял, что бии играли ключевую роль при избрании казахских ханов.

Когда умирал хан, а иногда и при его жизни, султаны-чингизиды, претендовавшие на власть, собирали курултай и просили биев признать их ханами. На таких курултаях присутствовали бии племен — от каждого рода или племени один представитель, который голосовали за кандидата. Таким образом, выбор хана был невозможен без участия биев.

Однако их функция не ограничивалась только этим. Бии одновременно обладали судебной, исполнительной и военной властью.

Историк отмечает, что политические и судебные институты Казахского ханства были унаследованы от традиций Золотой Орды. В их числе древний тюрко-монгольский институт «Жеті Жарғы» — собрание семи судей, которые решали важные дела, накопившиеся за определенный период времени.

— Во времена Тауке-хана был издан свод законов, согласно которому регламентировалась правовая система Казахского ханства. До него существовали законы, принятые при Касым-хане и Есим-хане, но о них сведений почти не сохранилось. Русские этнографы, исследователи XIX века отмечали, что свод законов Тауке-хана во многом представлял собой собрание и систематизацию старых норм, действовавших ранее при Касым-хане и Есим-хане. Безусловно, Тауке-хан не просто объединил старые нормы, но внес и новые положения. Но историки не могут точно сказать, какие именно, поскольку старые законы не были записаны и не дошли до нашего времени, — рассказывает Адильбек Каратаев.

Законы в основном опирались на нормы исламской правовой школы ханафитского толка. При этом в случаях, где они не были урегулированы, в качестве права применялись местные обычаи и традиции (әдет-ғұрып).

Благодаря трудам русских этнографов и путешественников XIX века удалось сохранить сведения о значительной части этого свода законов «Жеті Жарғы».

Интересный момент заключается в том, что согласно закону, каждый год представители всех племен должны были собираться на курултай и решать межродовые вопросы, накопившиеся за год. Местом этих собраний во времена ханства было Күлтөбе (ныне Туркестанская область). В начале XIX века русский этнограф Шангин писал, что в 1806–1807 годах проходили курултаи. То есть этот обычай продолжал соблюдаться даже спустя более ста лет после Тауке-хана.

Особый интерес представляет деятельность Абая Кунанбаева. Он был не только великим казахским поэтом и мыслителем, но и политическим лидером. В Семипалатинской области он решил заново регламентировать старые правовые нормы, так как многие из них к тому времени забывались или утрачивали силу, а межродовые споры множились. Абай совместно с местными биями составил свод законов, вошедший в историю как «Карамолинский устав». Он объединил 74 статьи и действовал локально в регионе.

Кем были бии?

Историк подчеркивает, что биев часто называют судьями, хотя это лишь часть их функций, в первую очередь они были политическими лидерами племен.

— У нас привыкли называть биев судьями, что верно лишь с одной стороны. Бии были полновластными правителями племени — их слово имело силу закона. То есть они были, во-первых, политическими лидерами, правителями, а во-вторых, судебными деятелями, — поясняет он.

Адильбек Каратаев добавляет, что бии в казахском обществе как местные правители могли от своего имени вести деловую переписку, устанавливать депломатические связи.

— Бии могли вести переписку и дипломатические отношения от имени своего рода или даже целого жуза. В казахском обществе XVIII–XIX веков бии играли огромную роль, зачастую более значимую, чем ханы. Бии были главами родов и племен: могли собрать войско, откочевать целое население или решать судебный вопрос. Исполнительная, военная и судебная власть — все три ветви — полностью сосредотачивались в руках одного человека, — говорит историк.

В каждом племени бии обладали чрезвычайным влиянием. Хан не мог управлять без них, так как опирался именно на биев, за которыми стояли целые племена.

— Яркий пример — Төле би Старшего жуза. Он фактически был правителем Ташкента: собирал налоги с города, вел переписку с русскими чиновниками, самостоятельно проводил политику в Центральной Азии — с Бухарой, с Кокандом. Кокандские беки не могли подчинить Ташкент именно потому, что за Төле би стоял его род Дулат — крупнейшее племя Старшего жуза с многотысячным войском, — рассказывает Адильбек Каратаев о роли биев в казахском обществе.

Фактически Төле би правил не только родом дулат, но и всем Старшим жузом. Это была большая сила, с которой приходилось считаться и казахским ханам, и узбекским правителям, и самим ташкентцам. Более того, Төле би контролировал водоснабжение Ташкента, он мог перекрыть каналы рек, которые доставляли воду. Таким образом, он является показательным примером бия, который был одновременно политиком, дипломатом, правителем и судьей.

— Когда хана Младшего жуза Абулхаира убил Барак-султан из Среднего жуза, могло разгореться межжузовое противостояние. Предпринимались разные попытки рассудить это дело, привлекали биев Младшего и Среднего жузов. В итоге обратились к Төле би, который вынес окончательный вердикт по этому делу. Он обязал Барака выплатить семье Абулхаира большое количество скота, таким образом удалось избежать войны между жузами, — считает историк.

Почему система биев распалась?

Система биев просуществовала до XIX века. Ее постепенный распад начался еще с XVIII века, когда Казахстан впервые вошел в состав Российской империи. Каждые несколько десятилетий российские власти укрепляли свое влияние над казахскими племенами. Сначала это было добровольное подданство, затем ханы должны были получать приказы от императрицы, позже — утверждаться российскими властями. В 1822 и 1824 годах указами об «Оренбургских казахах» и «Сибирских казахах» ханская власть была окончательно упразднена.

— Реформы проводились примерно каждые 20 лет, и с каждым разом казахская элита теряла власть, которая переходила к царским колониальным властям. Постепенно и судебная власть также начала переходить в руки царской администрации. К концу XIX века бии уже почти не имели реального влияния и мало что решали. В степи, кроме мелких родовых вопросов, глобальные дела уже решались через российские суды, — говорит историк.

В XIX веке российские власти предприняли попытку кодифицировать казахские законы. Было собрано огромное количество материалов из уст самих казахов о судебной системе и правовых решениях. По мнению историка, целью было исключить из правовых решений религиозные нормы и оставить только те, что касались местных обычаев и традиций. Попытки выделить какое-то особое казахское право потерпели неудачу, и решили рассматривать все дела в казахском обществе по российским законам.

— Тем не менее бии продолжали существовать на местах, решая мелкие вопросы внутри аулов и родов. Еще в начале XX века встречались отдельные бии, но эта система окончательно прекратила существование после установления советской власти, — отмечает Адильбек Каратаев.

Традиционная казахская система, не только бии, но даже кочевой образ жизни начала уходить в прошлое, так как коммунисты активно насаждали свою идеологию. С 1920-х годов все судебные дела стали разбираться исключительно по советским законам.

Напомним, ранее Kazinform писал, на каких языках говорили жители Казахского ханства.

Ранее был опубликован материал о торговле во времена Казахского ханства.