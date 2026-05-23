Места для жертвоприношения на Курбан айт назвали в Акмолинской области

Главный имам ДУМК по Акмолинской области Куаныш Сабит поздравил мусульман с наступающим праздником и озвучил подробности его проведения, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам спикера, Духовное управление мусульман Казахстана, посовещавшись с духовными управлениями мусульман Узбекистана и Кыргызстана, а также с учеными ряда мусульманских стран, определило дату Курбан айта. В текущем году первым днем празднования станет 27 мая. Всего Курбан айт будет отмечаться три дня — 27, 28 и 29 мая.

— Места для жертвоприношения и забоя скота определены. Это мал базар (рынок крупного рогатого скота) на Жайляу в Кокшетау. Ежегодно используется именно это место. В каждом районе Акмолинской области места для забоя определяют сами на местном уровне. Это местные забойные пункты, где все соответствует санитарным, ветеринарным и религиозным нормам, — поделился Куаныш Сабит.

Имам призывал предпринимателей учитывать социальное положение населения и не повышать необоснованно цены на жертвенных животных и по возможности предоставлять скидки на продукты питания. Ведь Курбан айт — это праздник, укрепляющий взаимную поддержку и заботу.

— Курбан айт — это не только религиозный праздник, но и праздник единства и братства, милосердия и доброты. В этой связи во всех мечетях страны будут организованы духовно-культурные мероприятия. Также во дворах областных, городских и районных мечетей пройдут соревнования по национальным видам спорта. От всей души поздравляю с великим праздником Курбан айт. Желаю каждому дому благополучия, достатка, мира и единства. Пусть Всевышний примет наши дары и даст нашей стране спокойствия и согласия, — добавил имам.

