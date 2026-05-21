Где можно совершить жертвоприношение на Курбан айт в Жетысу

В области Жетысу в преддверии священного праздника Курбан айт определили 17 специальных площадок для проведения обряда жертвоприношения. Они будут функционировать с 27 по 29 мая во всех районах и городах региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

Специализированные места для забоя скота и реализации животных организованы с учетом санитарно-эпидемиологических, ветеринарных и религиозных требований. Наибольшее количество площадок подготовили в Сарканском и Аксуском районах — по четыре в каждом. В Панфиловском районе будут работать две точки, в остальных районах и городах — по одной.

По словам наиб-имама центральной мечети «Иман» города Талдыкорган Табарака Хамита, духовный смысл Курбан айта заключается не только в совершении обряда, но прежде всего в милосердии, благотворительности и заботе о нуждающихся.

— Курбан айт — это праздник добра, гуманности и сострадания. Его основная цель — поддержка малообеспеченных семей, помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, укрепление взаимоуважения и единства среди людей. В эти дни особенно важно проявлять щедрость, внимание и человечность, — отметил спикер.

Имам подчеркнул, что жертвоприношение не считается обязательным для каждого верующего. Согласно исламским канонам, курбан предписан людям, чей достаток достигает определенного уровня.

— Обязанность совершать жертвоприношение касается тех, чей доход или имущество соответствует стоимости примерно 85 граммов золота либо 595 граммов серебра и выше. Если человек не располагает такими возможностями, это не является грехом. Ислам не возлагает на человека непосильные обязательства, — пояснил Табарак Хамит.

Стоит также отметить, что для проведения обряда допускаются такие виды животных как бараны, козы, коровы и верблюды. При этом жертва должна соответствовать установленным требованиям.

— Жертвенное животное обязательно должно быть здоровым, крепким, ухоженным и упитанным. Не допускаются больные или имеющие физические дефекты животные. По возможности верующим рекомендуется выбирать хороший скот, поскольку курбан является символом благодарности, искренности и поклонения, — подчеркнул наиб-имам.

Кроме того, сегодня верующие могут воспользоваться возможностью онлайн-жертвоприношения через официальные религиозные платформы. Такой формат становится все более востребованным среди жителей.

— Не у всех есть возможность лично присутствовать на месте проведения обряда. Поэтому онлайн-курбан — удобный и разрешенный вариант. Самое главное — чтобы все проходило открыто, добросовестно и в соответствии с религиозными нормами, — сказал спикер.

В дни праздника на официальных площадках будет организован ветеринарный контроль, а также обеспечены санитарная безопасность и общественный порядок.

В Талдыкоргане официальная площадка для жертвоприношения расположится по адресу: 3-е отделение, проспект К. Жалайыри, 2Б.

Напомним, ранее председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы призвал предпринимателей не повышать цены на скот в преддверии Курбан айта.