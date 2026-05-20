В Астане определили пять мест для жертвоприношений на Курбан айт

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны Мухамгали Арыспаев сообщил о порядке проведения праздника Курбан айт и утвержденных местах жертвоприношения в столице, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, в 2026 году священный праздник Курбан айт будет отмечаться с 27 по 29 мая. В мечетях города 27 мая в 06:00 состоится айт намаз, после чего начнется проведение жертвоприношений в специально отведенных местах.

— Жертвоприношение в закрепленных местах в городе Астана осуществляется с 07:00 до 18:00 часов, — отметил Арыспаев.

Он сообщил, что в столице определены пять официальных площадок для проведения обряда. В районе «Байконур» жертвоприношения будут проводиться на территории рынков Шанхай, Баракат, Жайлау, а также крестьянского хозяйства «Шаушен». В районе Алматы — на территории мясного цеха «Ет-Хан» в жилом массиве Железнодорожный.

В акимате города Астаны совместно с Духовным управлением мусульман Казахстана и профильными государственными органами проводится организационная и подготовительная работа по обеспечению санитарных и иных требований в период праздника.

Ранее места для забоя жертвенных животных на Курбан айт определили в Уральске.