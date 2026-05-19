Места для забоя жертвенных животных на Курбан айт определили в Уральске

В 2026 году праздник Курбан айт в Казахстане отмечается 27, 28 и 29 мая, священный день Арафа приходится на 26 мая. Об этом сообщил главный имам ЗКО Самат Алибаев, передает агентство Kazinform.

По словам имама, в ЗКО праздничный намаз будут совершать 27 мая в 06:30 часов утра. В настоящее время в регионе насчитывается 69 мечетей.

— В городе Уральске определены три места для убоя жертвенных животных. В частности, скот будет приноситься в жертву на рынке «Ел ырысы», в ТОО «Батыс ада лет» и ТОО «Кублей», — сказал Самат Алибаев.

По сообщению пресс-службы департамента полиции ЗКО, в связи с праздничным намазом в Уральске будет перекрыто движение транспорта по проспекту Абая от улицы А.Айтиева до улицы Мухита, а также улица Ж.Досмухамедова от улицы Курмангазы до улицы Х.Чурина.

Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн на Курбан айт. Также верховный муфтий Казахстана призвал производителей не повышать цены перед Курбан айтом.