Места для жертвоприношений на Курбан айт определили в Атырау
В Атырауской области в честь праздника Курбан айт будут организованы специальные места для забоя скота. Об этом сообщили в центральной мечети Имангали, передает агентство Kazinform.
Согласно информации мечети, жители смогут обратиться в следующие скотобойни и пункты жертвоприношения.
В городе Атырау:
— скотобойня центральной мечети Имангали;
— рынок «Адал мал»;
— скотный рынок «Асыл Агро»;
— скотобойня мечети Куспан молла;
— скотобойня мечети имени К. Мунайтпасова.
В Жылыойском районе:
— пункт забоя скота «ИП Оралша» в 4-м ауле города Кульсары;
— пункт забоя «Сәкен» при «ИП Сисенкулова».
В Индерском районе:
— пункт забоя скота ИП Мендешова, расположенный на 10-м участке вдоль трассы Индер — Карабау.
Кроме того, в дни Курбан айта обряды жертвоприношения будут организованы и при скотобойнях возле мечетей в других районах области.
— Во всех мечетях региона будет прочитан праздничный айт-намаз, во дворах мечетей установят юрты и проведут праздничные мероприятия. Также особое внимание уделят детям из социально уязвимых и многодетных семей — по области планируется раздать праздничные подарки примерно 15 тысячам детей, — сообщили в центральной мечети Имангали.
По информации мечети, мясо животных, принесенных в жертву онлайн, волонтеры доставят семьям из социально уязвимых категорий. Отметим, что в Атырау айт-намаз начнется в 06:30.
Напомним, в 2026 году священный праздник Курбан айт пройдет в Казахстане с 27 по 29 мая.
В преддверии праздничных дней Духовное управление мусульман Казахстана запустило специальный сайт для проведения обряда жертвоприношения в онлайн-формате.
Верховный муфтий страны призвал отечественных предпринимателей и фермеров проявить солидарность и не повышать цены на скот и услуги в праздничные дни.
Санитарные врачи и ветеринарные службы регионов настоятельно рекомендуют внимательнее относиться к условиям хранения мясной продукции.