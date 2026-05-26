Места для жертвоприношений на Курбан айт определили в Атырау

В Атырауской области в честь праздника Курбан айт будут организованы специальные места для забоя скота. Об этом сообщили в центральной мечети Имангали, передает агентство Kazinform.

Согласно информации мечети, жители смогут обратиться в следующие скотобойни и пункты жертвоприношения.

В городе Атырау:

— скотобойня центральной мечети Имангали;

— рынок «Адал мал»;

— скотный рынок «Асыл Агро»;

— скотобойня мечети Куспан молла;

— скотобойня мечети имени К. Мунайтпасова.

В Жылыойском районе:

— пункт забоя скота «ИП Оралша» в 4-м ауле города Кульсары;

— пункт забоя «Сәкен» при «ИП Сисенкулова».

В Индерском районе:

— пункт забоя скота ИП Мендешова, расположенный на 10-м участке вдоль трассы Индер — Карабау.

Кроме того, в дни Курбан айта обряды жертвоприношения будут организованы и при скотобойнях возле мечетей в других районах области.

— Во всех мечетях региона будет прочитан праздничный айт-намаз, во дворах мечетей установят юрты и проведут праздничные мероприятия. Также особое внимание уделят детям из социально уязвимых и многодетных семей — по области планируется раздать праздничные подарки примерно 15 тысячам детей, — сообщили в центральной мечети Имангали.

По информации мечети, мясо животных, принесенных в жертву онлайн, волонтеры доставят семьям из социально уязвимых категорий. Отметим, что в Атырау айт-намаз начнется в 06:30.

Напомним, в 2026 году священный праздник Курбан айт пройдет в Казахстане с 27 по 29 мая.

В преддверии праздничных дней Духовное управление мусульман Казахстана запустило специальный сайт для проведения обряда жертвоприношения в онлайн-формате.

Верховный муфтий страны призвал отечественных предпринимателей и фермеров проявить солидарность и не повышать цены на скот и услуги в праздничные дни.

Санитарные врачи и ветеринарные службы регионов настоятельно рекомендуют внимательнее относиться к условиям хранения мясной продукции.