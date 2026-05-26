    Места для жертвоприношений на Курбан айт определили в Атырау

    В Атырауской области в честь праздника Курбан айт будут организованы специальные места для забоя скота. Об этом сообщили в центральной мечети Имангали, передает агентство Kazinform.

    Согласно информации мечети, жители смогут обратиться в следующие скотобойни и пункты жертвоприношения.

    В городе Атырау:

    — скотобойня центральной мечети Имангали;
    — рынок «Адал мал»;
    — скотный рынок «Асыл Агро»;
    — скотобойня мечети Куспан молла;
    — скотобойня мечети имени К. Мунайтпасова.

    В Жылыойском районе:

    — пункт забоя скота «ИП Оралша» в 4-м ауле города Кульсары;
    — пункт забоя «Сәкен» при «ИП Сисенкулова».

    В Индерском районе:

    — пункт забоя скота ИП Мендешова, расположенный на 10-м участке вдоль трассы Индер — Карабау.

    Кроме того, в дни Курбан айта обряды жертвоприношения будут организованы и при скотобойнях возле мечетей в других районах области.

    — Во всех мечетях региона будет прочитан праздничный айт-намаз, во дворах мечетей установят юрты и проведут праздничные мероприятия. Также особое внимание уделят детям из социально уязвимых и многодетных семей — по области планируется раздать праздничные подарки примерно 15 тысячам детей, — сообщили в центральной мечети Имангали.

    По информации мечети, мясо животных, принесенных в жертву онлайн, волонтеры доставят семьям из социально уязвимых категорий. Отметим, что в Атырау айт-намаз начнется в 06:30.

    Напомним, в 2026 году священный праздник Курбан айт пройдет в Казахстане с 27 по 29 мая.

    В преддверии праздничных дней Духовное управление мусульман Казахстана запустило специальный сайт для проведения обряда жертвоприношения в онлайн-формате.

    Верховный муфтий страны призвал отечественных предпринимателей и фермеров проявить солидарность и не повышать цены на скот и услуги в праздничные дни.

    Санитарные врачи и ветеринарные службы регионов настоятельно рекомендуют внимательнее относиться к условиям хранения мясной продукции.

    Данагуль Карбаева
    Автор