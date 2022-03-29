Меры по отмене масочного режима пояснил Ералы Тужанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отмена масочного режима не преждевременна. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах заседания Правительства журналисты спросили Ералы Тугжанова, не преждевременна ли отмена масочного режима, учитывая то, что пандемия коронавируса еще не закончилась.

«Нет, не преждевременна (отмена масочного режима - прим. авт.). Мы даем возможность работать 100 процентам субъектам МСБ. В соседних странах темпы заражения еще не снижены. Поэтому ограничения при пересечении границ мы не убирали - это паспорта вакцинации, ПЦР-тестирование», - рассказал Ералы Тугжанов.

Напомним, 25 марта главный государственный санитарный врач РК подписал новое постановление об отмене масочного режима и требований по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима на объектах.