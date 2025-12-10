Меруерт Камалиденова стала вице-чемпионкой представительного турнира по шахматам

Будучи международным мастером, Меруерт, тем не менее, стартовала в общем списке только 63-й с рейтингом 2343. В итоге она набрала 6 очков из 9 и финишировала на высоком 24-м месте среди 132 участников (и мужчин, и женщин) из 33 стран.

А в женском зачете она уступила лишь индианке Вантике Агравал, за что получила звание вице-чемпионки турнира среди женщин, 300 евро призовых и подтвердила статус одной из самых ярких молодых шахматисток Центральной Азии.

2025 год стал по-настоящему звёздным для Камалиденовой. Хронология ее успехов впечатляет:

• Апрель: бронза чемпионата азиатской Зоны 3.4 (отбор на Кубок мира)

• Май: бронза чемпионата Казахстана среди женщин

• Июнь: серебро командного чемпионата мира ФИДЕ по блицу (в составе KazChess) и личное серебро в рапиде на 7-й доске

• Июль: выход в 1/8 финала женского Кубка мира с сенсационной победой над чемпионкой мира-2023 Александрой Горячкиной

• Сентябрь: 19-е место в престижной «Большой швейцарке ФИДЕ»

• Ноябрь: 4-е командное место на чемпионате мира среди женских сборных и золотая медаль за лучший результат на 2-й доске

• Декабрь: серебро Elllobregat Open



А в июле 2025 года выдающиеся достижения Меруерт Камалиденовой отметил лично Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он отправил спортсменке поздравительную телеграмму.

Казахстан на турнире представляли 12 шахматистов. Лучшим среди мужчин стал алматинец Рамазан Жалмаханов (6½ очков, 16-е место). Победу в общем зачёте одержал 18-летний Бхарат Субраманиям (8/9) из Индии.

Ранее мы сообщали, что казахстанец Казыбек Ногербек выиграл «бронзу» на престижном шахматном турнире KazChess Masters в Алматы.



