    02:05, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Меруерт Камалиденова стала вице-чемпионкой представительного турнира по шахматам

    В пригороде Барселоны состоялся престижный шахматный турнир VI Elllobregat Open Chess Tournament с призовым фондом более 35 тысяч евро. Главной героиней турнира стала 20-летняя казахстанка Меруерт Камалиденова из Астаны, передает Kazinform.

    Меруерт Камалиденова стала вице-чемпионкой представительного турнира по шахматам
    Фото: КФШ

    Будучи международным мастером, Меруерт, тем не менее, стартовала в общем списке только 63-й с рейтингом 2343. В итоге она набрала 6 очков из 9 и финишировала на высоком 24-м месте среди 132 участников (и мужчин, и женщин) из 33 стран.

    А в женском зачете она уступила лишь индианке Вантике Агравал, за что получила звание вице-чемпионки турнира среди женщин, 300 евро призовых и подтвердила статус одной из самых ярких молодых шахматисток Центральной Азии.

    2025 год стал по-настоящему звёздным для Камалиденовой. Хронология ее успехов впечатляет:
    • Апрель: бронза чемпионата азиатской Зоны 3.4 (отбор на Кубок мира)
    • Май: бронза чемпионата Казахстана среди женщин
    • Июнь: серебро командного чемпионата мира ФИДЕ по блицу (в составе KazChess) и личное серебро в рапиде на 7-й доске
    • Июль: выход в 1/8 финала женского Кубка мира с сенсационной победой над чемпионкой мира-2023 Александрой Горячкиной
    • Сентябрь: 19-е место в престижной «Большой швейцарке ФИДЕ»
    • Ноябрь: 4-е командное место на чемпионате мира среди женских сборных и золотая медаль за лучший результат на 2-й доске
    • Декабрь: серебро Elllobregat Open

    А в июле 2025 года выдающиеся достижения Меруерт Камалиденовой отметил лично Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он отправил спортсменке поздравительную телеграмму.

    Казахстан на турнире представляли 12 шахматистов. Лучшим среди мужчин стал алматинец Рамазан Жалмаханов (6½ очков, 16-е место). Победу в общем зачёте одержал 18-летний Бхарат Субраманиям (8/9) из Индии.

    Ранее мы сообщали, что казахстанец Казыбек Ногербек выиграл «бронзу» на престижном шахматном турнире KazChess Masters в Алматы. 

    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
