Казахстанец выиграл бронзу на престижном шахматном турнире KazChess Masters в Алматы

В ходе турнира, продлившегося чуть более недели, 10 шахматистов — гроссмейстеры и международные мастера из Казахстана и зарубежных стран выявляли сильнейших по круговой системе (каждый играет с каждым). Средний рейтинг шахматистов-участников турнира KazChess Masters в Алматы составил 2572.

Фото: Альберт Ахметов/Kazinform

По итогам 9 туров в упорнейшей борьбе золото турнира завоевал гроссмейстер Алексей Сарана, представляющий Сербию. Он набрал 6½ баллов и единолично возглавил турнирную таблицу.

Серебряную медаль турнира завоевал Максим Чигаев, представляющий Испанию. На его счету 5½ баллов. Столько же — у казахстанского шахматиста Казыбека Ногербека, который уступил Чигаеву по дополнительным показателям, но завоевал бронзовую награду.

На 4 и 5 местах расположились казахстанец Денис Махнев и Володар Мурзин (ФИДЕ), на их счету также 5½ баллов, но места были распределены по дополнительным показателям.

Обладатель бронзовой награды турнира Казыбек Ногербек рассказал, что участие в данном соревнование стало для него хорошим опытом.

— Мне было очень приятно сыграть в Алматы, очень много сильных соперников. Сильно переживал до старта, но спасибо моим родителям, супруге, моей команде, моему психологу Рустаму Калину. Он пришел в федерацию в конце 2023 года, сейчас он ведет спортсменов, в том числе меня, мне сильно помогает. Я могу переживать перед ответственными играми, но он помогает справиться с этим. Благодаря команде мне удалось показать хорошую игру, я был готов к каждой игре и морально, и по дебютам, и в целом, — отметил Казыбек Ногербек.

Столичный шахматист добавил, что каждая партия была сложной на турнире, но особенно ему запомнилась игра с соотечественником Сауатом Нургалиевым, которая длилась 6,5 часов, и Казыбеку пришлось выложиться по максимуму. Ему удалось выиграть за счет применения, как он сам говорит, «маленьких тонкостей». Также казахстанец гордится выигрышем в очной встрече у победителя турнира Алексея Сараны и матчем против легенды — бывшего претендента на звание чемпиона мира Бориса Гельфанда. А вот партия с соотечественником Денисом Махневым оказалась непростой и завершилась вничью.

На счету Казыбека уже есть титул чемпиона мира среди шахматистов до 20 лет, и это, по словам самого шахматиста, вдохновляет на покорение новых высот в данном интеллектуальном виде спорта.

— Огромное спасибо Тимуру Руслановичу Турлову за его помощь, за то, что он вносит важный вклад в развитие шахмат в Казахстане, дает возможность многим детям, не только мне, расти в профессиональном плане, иметь возможность работать с сильнейшими тренерами мира, участвовать в различных турнирах, в том числе в сильных турнирах, проводимых дома, на казахстанской земле. Также благодарю тренера Ержана Шакенова, который ведет меня с детства, мы по сей день разговариваем, он был рядом, когда я выигрывал чемпионат мира до 20 лет, на всех турнирах рядом. Также мой наставник Рауф Мамедов из Азербайджана, его рейтинг превышал 2700, он был лидером своей сборной, и мне посчастливилось работать с таким специалистом. И это все благодаря поддержке федерации, — подчеркнул Казыбек Ногербек.

Фото: Альберт Ахметов/Kazinform

В планах у талантливого казахстанского шахматиста — участие в чемпионате мира по блицу и рапиду, который пройдет в декабре этого года в Катаре, где он намерен улучшить свой рекорд. После этого Казыбек вместе со своим тренерским штабом составит график участия в турнирах на 2026 год и продолжит оттачивать свою игру и анализировать знания от сыгранных партий.

Вице-президент Казахстанской федерации шахмат Бекет Жароков отметил, что на KazChess Masters в Алматы элемент случайности при определении сильнейших на данном турнире очень низкий благодаря формату, поэтому медали получили лучшие из лучших.

— Соперничество на турнире было очень напряженным. Я следил за каждой партией, все они были интересными. Наши ожидания оправдались. Пригласили маститых выдающихся шахматистов мира, рады, что они приняли приглашение и сыграли здесь. Партии с ними стали большим уроком и практикой для казахстанцев, думаю, они тоже довольны полученным опытом. Кто-то не очень удачно выступил из них, но турнир прошел интересно. Каждый такой турнир — опыт. Казыбек Ногербек сыграл в свою силу, набрал хорошие баллы, вошел в ТОП-3, он вырос как шахматист с момента выигрыша на чемпионате мира до 20 лет, — считает Бекет Жароков.

По его словам, для успеха в шахматах важен не столько талант, сколько усердные тренировки с хорошими специалистами, понимание самой игры. И созданные условия со стороны федерации во главе с Тимуром Турловым позволяют раскрывать свой потенциал казахстанским шахматистам всех возрастов — от детей до ветеранов.

А что касается имен, то в Казахстане уже сформировалась целая плеяда юных шахматистов, кто в будущем готов показать себя с лучшей стороны и на взрослом уровне.