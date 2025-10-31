Мерц и Эрдоган публично поспорили о войне в секторе Газа

По данным издания, на совместной пресс-конференции в Анкаре в четверг, 30 октября, Мерц однозначно выступил в поддержку Израиля, тогда как Эрдоган вновь обвинил израильские власти в «геноциде».

Отвечая на вопрос турецкого журналиста канцлер заявил, что Израиль стал местом, где нашли убежище миллионы евреев, пережившие Холокост.

— Поэтому Германия всегда будет твердо стоять на стороне госудасртва Израиль, — подчеркнул Мерц.

Говоря о проводимой Израилем после масштабного нападения боевиков войне в секторе Газа, он возложил ответственность на радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в США, Евросоюзе, в Германии и многих других странах террористическим.

— Израиль воспользовался своим правом на самооборону, и для того, чтобы избежать бесчисленных ненужных жертв, требовалось всего одно решение: ХАМАС должен был раньше освободить заложников и сложить оружие. Тогда эта война сразу бы закончилась, — сказал федеральный канцлер.

Эрдоган не согласился с Мерцем. По его словам, у ХАМАС нет ядерного оружия и бомб, Израиль же обладает ими и наносит бомбардировки по сектору Газа, несмотря на режим прекращения огня.

— Они не только нападают на Газу, но и всегда намеревались подчинить Газу при помощи голода и геноцида, и это продолжается до сих пор, — настаивает турецкий президент.

В то же время он выразил уверенность в том, что Германия и Турция будут идти в вопросе о будущем сектора Газа «рука об руку».

Фридрих Мерц призвал Анкару использовать свое влияние на ХАМАС, чтобы побудить его перейти ко второму этапу мирной сделки. Первый этап американского мирного плана был согласован враждующими сторонами 8 октября при посредничестве Турции, Катара и Египта.

Эрдоган сообщил, не вдаваясь в подробности, что его министры уже получили распоряжение связаться с контактными лицами в ХАМАС для продолжения переговоров.

На днях сообщалось, что Израиль возобновил режим прекращения огня в секторе Газа после серии авиаударов.