Меры санитарной безопасности усилили в Казахстане из-за вируса Нипах

Особое внимание уделяется гражданам, прибывающим из неблагополучных по данной инфекции стран, включая Индию. Перечень таких стран регулярно обновляется.

В международных аэропортах проводятся межведомственные учения по реагированию на чрезвычайные ситуации в сфере общественного здравоохранения. Медицинские организации переведены в режим повышенной готовности, обеспечены запасы лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих препаратов.

Кроме того, в ведомстве сообщили о том, что вакцинация остаётся единственной эффективной мерой профилактики кори. Министерство здравоохранения рекомендует родителям проверить наличие профилактических прививок у детей в соответствии с Национальным календарём и при необходимости обратиться в медицинские организации по месту прикрепления.



Напомним, в Национальном центре общественного здравоохранения РК выпустили рекомендации для казахстанских туристов, находящихся в Индии, в связи с выявлением случаев заражения вирусом Нипах.