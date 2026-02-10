РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:07, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Меры санитарной безопасности усилили в Казахстане из-за вируса Нипах

    В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по вирусу Нипах в ряде стран Юго-Восточной Азии усилен санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через Государственную границу РК, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    аэропорт
    Фото: Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК

    Особое внимание уделяется гражданам, прибывающим из неблагополучных по данной инфекции стран, включая Индию. Перечень таких стран регулярно обновляется.

    В международных аэропортах проводятся межведомственные учения по реагированию на чрезвычайные ситуации в сфере общественного здравоохранения. Медицинские организации переведены в режим повышенной готовности, обеспечены запасы лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих препаратов.

    Кроме того, в ведомстве сообщили о том, что вакцинация остаётся единственной эффективной мерой профилактики кори. Министерство здравоохранения рекомендует родителям проверить наличие профилактических прививок у детей в соответствии с Национальным календарём и при необходимости обратиться в медицинские организации по месту прикрепления.

    Напомним, в Национальном центре общественного здравоохранения РК выпустили рекомендации для казахстанских туристов, находящихся в Индии, в связи с выявлением случаев заражения вирусом Нипах.

    Теги:
    Здравоохранение Эпидситуация Здоровье Санэпидконтроль Корь Минздрав РК
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают