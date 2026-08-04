Меры по поддержке отечественных товаров обсудят в Правительстве Казахстана

На заседании под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова члены Кабмина рассмотрят меры по поддержке и продвижению отечественных товаров.

Отметим, что по данным системного мониторинга, доля товаров отечественного производства среди социально значимых продовольственных товаров на полках магазинов уже достигла 83%. По отдельным категориям, включая молочную продукцию, представленность казахстанских брендов составляет от 70% до 90%.

По прогнозам Минторговли, экспорт казахстанских национальных продуктов к 2028 году может достичь 50–80 млн долларов. Наиболее перспективными рынками остаются Россия и Китай, где проживает свыше двух миллионов представителей казахской диаспоры, что формирует устойчивый спрос на традиционную продукцию.

Кроме того, с 1 июля 2026 года в Казахстане завершился переходный период внедрения Национального каталога товаров (НКТ) — единой государственной базы данных, в которой содержатся сведения о товарах, производимых и импортируемых в Казахстан. Теперь его использование стало обязательным для всех субъектов торговли, включая представителей малого и микробизнеса.

Согласно правилам, каждому товару присваивается уникальный идентификационный код NTIN, который используется при оформлении электронных счетов-фактур, сопроводительных накладных, работе контрольно-кассовых машин и других цифровых сервисов. Это позволяет унифицировать информацию о товарах и отслеживать их движение.

За первое полугодие 2026 года число зарегистрированных в каталоге товаров выросло с 17,7 млн до 29 млн, в то время как количество пользователей системы достигло 64,9 тысяч. По данным Министерства торговли, это свидетельствует о том, что бизнес все активнее использует каталог не только для соблюдения требований законодательства, но и для ведения учета, логистики и продаж.

Напомним, в феврале этого года Президент Касым-Жомарт Токаев поручил в срочном порядке запустить Национальный каталог товаров, Реестр отечественных товаропроизводителей и расширить систему цифровой маркировки товаров.