Использование Национального каталога товаров стало обязательным для всего бизнеса в Казахстане

С 1 июля 2026 года в Казахстане завершился переходный период внедрения Национального каталога товаров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

Теперь использование единого государственного справочника товаров является обязательным для всех субъектов торговой деятельности, включая представителей малого и микропредпринимательства. Соответствующие требования предусмотрены законодательством Республики Казахстан.

Национальный каталог товаров представляет собой единую государственную базу данных, содержащую сведения о товарах, производимых и импортируемых в Казахстан. Каждому товару присваивается уникальный идентификационный код NTIN, который обеспечивает его однозначную идентификацию и используется при оформлении электронных счетов-фактур, сопроводительных накладных, работе контрольно-кассовых машин, а также при взаимодействии с государственными и коммерческими информационными системами. НКТ позволяет унифицировать сведения о товарах и повысить качество данных на всех этапах товарооборота.

За время подготовки к обязательному применению система НКТ значительно расширила функциональные возможности. Реализован принцип «единого окна» для приема, создания и сопровождения карточек товаров, участвующих в государственных закупках, что упростило работу поставщиков бюджетных организаций. Внедрена структурированная обработка государственных характеристик товаров, а взаимодействие каталога с внешними информационными системами стало надежнее и устойчивее к сбоям. Усовершенствованы процессы обработки заявок и их повторного согласования, расширены возможности работы с государственными и пользовательскими характеристиками товаров, а также развиты функциональность системы защиты прав товаропроизводителей и механизмы поиска товаров.

Отдельное внимание уделено удобству пользователей: интерфейс расширенной карточки товара и государственных характеристик стал более понятным и функциональным. В совокупности эти доработки повысили качество управления товарными данными, ускорили ключевые бизнес-процессы и сделали работу с каталогом более удобной и надежной.

За полгода, с 1 января по июль 2026 года, каталог показал заметный рост по всем ключевым показателям. Общее количество зарегистрированных товаров увеличилось с 17,7 млн до 29 млн, то есть выросло более чем на 60%. Число товаров с присвоенным кодом GTIN за этот период выросло с 7,8 млн до 16,2 млн, практически удвоившись. Количество зарегистрированных пользователей системы увеличилось с 39,3 тыс. до 64,9 тыс., то есть почти на 65%. Такая динамика показывает, что казахстанский бизнес всё активнее включается в работу с каталогом, используя его не только по требованию законодательства, но и как удобный инструмент для собственного учета, логистики и продаж.

Среди товарных категорий наибольшую долю в каталоге сегодня занимают одежда и товары повседневного спроса, транспортные средства и транспортное оборудование, а также оборудование и материалы для инженерных систем — на эти группы приходится наибольшее число зарегистрированных карточек. Среди кодов ТН ВЭД лидируют товары легкой промышленности: предметы одежды и трикотажные изделия, обувь, а также текстильная продукция, что в целом отражает структуру казахстанской розничной торговли и импорта.

Переход на обязательное использование Национального каталога товаров стал одним из ключевых этапов формирования единого цифрового пространства товарных данных Казахстана. Использование единого справочника позволит повысить качество информации о товарах, сократить количество дублей и ошибок, обеспечить единые подходы к идентификации продукции и создать основу для дальнейшей цифровизации торговли, логистики и государственных сервисов.

Подать заявку на регистрацию товара, получить код NTIN и ознакомиться с инструкцие по работе в НКТ можно на сайте nct.kz.

С 15 августа 2025 года в Казахстане начал действовать новый порядок ведения Национального каталога товаров, содержащего сведения о продукции, подлежащей маркировке.

В феврале текущего года Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил в срочном порядке запустить Национальный каталог товаров, Реестр отечественных товаропроизводителей, а также расширить цифровую маркировку товаров.