Экспорт казахстанских национальных продуктов может достигнуть $50–80 млн к 2028 году

Сегодня эта гастрономическая культура постепенно выходит за пределы страны и становится частью экспортного потенциала Казахстана.

По оценке экспертов QazTrade, при системной поддержке к 2028 году экспорт казахстанских национальных продуктов может достигнуть 50–80 млн долларов США.

Основные рынки — Россия и Китай

Одними из ключевых рынков для национальных продуктов Казахстана остаются Россия и Китай, где проживает более 2 миллионов представителей казахской диаспоры. Это формирует устойчивый спрос на традиционные продукты.

На российском рынке особой популярностью пользуются курт и кумыс.

В Китае, особенно в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, проживает более 10 миллионов мусульман, что формирует устойчивый спрос на халяльную продукцию. Здесь растет интерес к мясным деликатесам. По статистике QazTrade, мировой рынок халяльного мяса и деликатесов сегодня оценивается примерно в 2,1 трлн долларов и ежегодно растёт примерно на 7%.

Растет экспорт традиционных молочных продуктов

Экспорт казахстанских традиционных молочных продуктов демонстрирует устойчивый рост. Так, экспорт продукции, в которую входят кумыс, шубат и айран, составил 13,4 млн долларов в 2024 году, 17,3 млн долларов — в 2025 году. Рост составил 29,4%.

Главная сложность в экспорте кумыса — это его срок хранения. Настоящий охлажденный кумыс хранится всего 3-5 дней, поэтому доставить его на дальние рынки довольно сложно. Пока продукт доезжает до другой страны, он просто может потерять свои свойства. Поэтому сегодня производители и технологи ищут решения. Среди них — пастеризованный кумыс, который хранится до 30 дней, также лиофилизированный порошок кумыса, по сути, сухой саумал. Такая продукция уже поставляется в Китай, хотя объемы пока остаются небольшими.

«Кочевая гастрономия» как новый экспортный бренд

Речь идёт о целом направлении, которое всё чаще называют «кочевой гастрономией» — кухней степной культуры, основанной на натуральных мясных и молочных продуктах. На этом фоне традиционные продукты Казахстана постепенно находят свою нишу на внешних рынках. То, что для казахстанцев является частью повседневной культуры, для зарубежных покупателей становится новым гастрономическим открытием.

— В мире растёт спрос на функциональную еду и суперфуды, и казахский традиционный рацион идеально закрывает эту потребность. Тот же курт является источником полезных микроэлементов, а тары и талкан сегодня становятся всё более узнаваемыми среди зарубежных потребителей во время торговых миссий и международных выставок. Традиционный степной фуд хорошо продаётся и пользуется спросом через сети казахских ресторанов и кофеен за рубежом. Например, известный капучино с тары своего рода «перемолотый степной кофе» уже появляется в США. Это простой, доступный и функциональный продукт, — отметил генеральный директор QazTrade Айтмухаммед Алдажаров.

