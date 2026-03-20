Производство кумыса увеличилось в Казахстане

По итогам первых двух месяцев текущего года производство кумыса выросло на 11,8%. Так, в январе–феврале 2026 года произведено 215 тонн кумыса, что на 23 тонны больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В то же время производство шубата уменьшилось на 22,2%. За первые два месяца 2026 года произведено 206 тонн верблюжьего напитка — на 58 тонн меньше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что по итогам 12 месяцев 2025 года производство кумыса составило 1126 тонн (меньше на 4,3% за год), шубата — 1425 тонн (+27,6%).

Ранее Kazinform сообщал о том, сколько стоит кумыс и шубат в городах Казахстана.