Меры поощрения за голосование предлагают ввести в Кыргызстане

Соответствующий проект закона вынесен на общественное обсуждение. По мнению инициатора документа депутата Жогорку Кенеша КР Марлена Маматалиева, институт обязательного голосования в сочетании с системой санкций за его нарушение является действенным механизмом повышения электоральной активности.

Согласно законопроекту, за неучастие гражданина в голосовании на выборах и референдумах без уважительных причин предусмотрено:

в первый раз - официальное предупреждение в письменной форме от Центральной избирательной комиссии о неисполнении гражданского долга;

во второй раз - административный штраф в соответствии с Кодексом КР о правонарушениях;

в третий раз и более – лишение права сроком до 5 лет выдвигать свою кандидатуру на выборные должности и занимать должности в государственной и муниципальной службе.

Освобождаются от обязательного участия в голосовании по уважительной причине:

лица, признанные недееспособными;

граждане, достигшие 70 лет;

избиратели, находящиеся в день голосования за пределами Кыргызстана;

военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, несущие службу в день голосования, а также избиратели, работающие вахтовым методом или на предприятиях с непрерывным циклом работы.

Избиратели, пропустившие выборы обязаны в течение 10 рабочих дней после дня голосования предоставить в участковую избирательную комиссию доказательства уважительной причины неявки на голосование.

Для граждан, активно принимающих участие в выборах, предлагаются меры поощрения:

льготы при оплате государственных и муниципальных услуг;

дополнительные баллы при зачислении в государственный и муниципальный кадровый резерв.

Кроме того, предусмотрены лотерейные талоны с номером для участия в государственной лотерее, которые будут выдавать вместе с избирательными бюллетенями. Проведение государственной лотереи и розыгрыши призов будет организовывать Центральная избирательная комиссия.

Напомним, в декабре 2025 года во время подведения итогов IV Народного курултая президент Садыр Жапаров, комментируя низкую явку избирателей на недавних досрочных парламентских выборах, предложил Жогорку Кенешу рассмотреть возможность разработки закона об обязательном участии граждан в выборах.