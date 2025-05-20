Меры контроля безопасности усилили в метро Алматы

Как сообщили в департаменте полиции Алматы, на территории метрополитена активно работают специализированные технологические подразделения, оснащенные современными средствами контроля. Вместе с ними безопасность обеспечивают кинологические расчеты — опытные специалисты и их четвероногие помощники ежедневно патрулируют станции и вагоны метро.

— Метрополитен — это стратегически важный объект, ежедневно в нем находятся десятки тысяч пассажиров. Наша задача — создать максимально безопасную среду. Мы усилили меры безопасности, регулярно проверяем объекты с помощью технических средств и служебных собак. Работаем в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами, чтобы каждый алматинец чувствовал себя под защитой, — отметил начальник управления полиции на метрополитене Батуржан Абдумасаров.

В начале года на станциях алматинского метро приступили к установке ограждений для обеспечения безопасности пассажиров.

Также в метрополитене началась модернизация турникетов. Теперь за проезд можно будет оплатить прямо на входе, просто приложив банковскую карту или смартфон с сервисом Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.