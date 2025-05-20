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    15:27, 20 Май 2025 | GMT +5

    Меры контроля безопасности усилили в метро Алматы

    В метро Алматы особое внимание уделяется профилактике противоправных действий, включая незаконный оборот наркотических и других запрещенных веществ, передает агентство Kazinform.

    метро
    Фото: пресс-служба метрополитена Алматы

    Как сообщили в департаменте полиции Алматы, на территории метрополитена активно работают специализированные технологические подразделения, оснащенные современными средствами контроля. Вместе с ними безопасность обеспечивают кинологические расчеты — опытные специалисты и их четвероногие помощники ежедневно патрулируют станции и вагоны метро. 

    — Метрополитен — это стратегически важный объект, ежедневно в нем находятся десятки тысяч пассажиров. Наша задача — создать максимально безопасную среду. Мы усилили меры безопасности, регулярно проверяем объекты с помощью технических средств и служебных собак. Работаем в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами, чтобы каждый алматинец чувствовал себя под защитой, — отметил начальник управления полиции на метрополитене Батуржан Абдумасаров.

    В начале года на станциях алматинского метро приступили к установке ограждений для обеспечения безопасности пассажиров.

    Также в метрополитене началась модернизация турникетов. Теперь за проезд можно будет оплатить прямо на входе, просто приложив банковскую карту или смартфон с сервисом Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.

    Теги:
    Регионы Видео Безопасность Алматы Метро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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