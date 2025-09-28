Меры господдержки производителей и экспортеров зерна продлены до 2026 года

Меры государственной поддержки нацелены на повышение эффективности логистики в зерновом секторе, снижение финансовой нагрузки на участников рынка и стимулирование экспорта отечественной сельхозпродукции.

Частичное субсидирование перевозки осуществляется по транзитным направлениям:

через территорию Российской Федерации в направлении портов Азовского, Черного и Балтийского морей;

транзитом через территорию Российской Федерации, Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики в направлении портов Балтийского моря;

транзитом через территорию Российской Федерации с назначением в Латвийскую Республику, Литовскую Республику и Эстонскую Республику;

транзитом через территорию Азербайджанской Республики и Грузии в направлении портов Черного моря;

транзитом через территорию Туркменистана с назначением в Исламский Эмират Афганистан;

транзитом через территорию Туркменистана с назначением в Исламскую Республику Иран;

транзитом через территорию Китайской Народной Республики в направлении стран Юго-Восточной Азии;

транзитом через территорию Российской Федерации с назначением в Азербайджанскую Республику, Грузию и Республику Армения.

В зависимости от экспортного направления размер компенсации варьируется от 20 до 30 тыс. тенге за одну тонну зерна.

Фото: Минсельхоз РК

По состоянию на 15 сентября 2025 года, оператором программы - АО «НК «Продкорпорация» перечислено на счета зернопроизводителей и экспортеров 19,1 млрд тенге за транспортировку 828,4 тыс тонн пшеницы. Всего в адрес корпорации поступило 553 заявки на возмещение транспортных расходов. Общий объем экспортных поставок пшеницы составил 1,2 млн тонн на сумму 28,2 млрд тенге. Из них больше всего зерна было экспортировано в Азербайджан — 43%, в страны Прибалтики — 30%, через Балтийское и Чёрное моря — 16%. На Афганистан и Грузию пришлось 6% и 5% экспорта соответственно.

Программа экспортного субсидирования в сельскохозяйственном сезоне 2024–2025 годов не только стимулировала рост поставок пшеницы, но и способствовала изменению восприятия казахстанского зерна на мировых рынках.

По итогам восьми месяцев 2025 года Казахстан экспортировал около 12,8 млн тонн зерновых, сохранив позиции на традиционных рынках — в странах Центральной Азии и Каспийского региона, а также открыв новые каналы сбыта.

В частности, покупателями казахстанской пшеницы впервые за долгое время стали Марокко, Алжир, Вьетнам, а также некоторые европейские страны – Бельгия, Польша, Португалия, Норвегия, Великобритания.

Если ранее зарубежные импортеры ассоциировали Казахстан преимущественно с поставками твёрдой (дурум) и высокобелковой (high-pro) пшеницы, то теперь они смогли убедиться и в высоком качестве стандартной мягкой пшеницы, объёмы экспорта которой заметно выросли. Это позволило расширить экспортный портфель страны и укрепить позиции Казахстана как надежного поставщика зерновой продукции.

Продление мер государственной поддержки до 1 сентября 2026 года будет способствовать сохранению положительной динамики экспорта и повышению конкурентоспособности казахстанской пшеницы на мировом рынке.

Как сообщалось ранее, в этом году в Казахстане ожидают урожай зерновых на уровне 24 млн тонн. Этого объема хватит, чтобы полностью закрыть потребности страны в продовольственном зерне, фураже и семенах, а также сохранить экспортные поставки.