Меры безопасности перед матчем «Кайрат» — «Ордабасы» усиливают в Алматы

В департаменте полиции города Алматы состоялось рабочее совещание по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности в период проведения футбольного матча между командами «Кайрат» и «Ордабасы», сообщает Polisia.kz .

Особое внимание уделено вопросам безопасности зрителей, оперативному реагированию на внештатные ситуации и созданию комфортных условий для пребывания болельщиков на спортивном объекте.

В день проведения матча общественный порядок и безопасность дорожного движения будут обеспечивать более двух тысяч сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и представителей других задействованных служб.

Департамент полиции призывает болельщиков заранее планировать маршрут, соблюдать требования сотрудников полиции и правила поведения на спортивных объектах, проявлять взаимное уважение и поддерживать свои команды исключительно в рамках закона.

— Для нас главная задача — обеспечить безопасное проведение футбольного матча и создать комфортные условия для всех зрителей. Совместно с организаторами и заинтересованными службами мы отработали все вопросы взаимодействия, определили алгоритмы действий и распределили силы. В обеспечении общественного порядка и дорожной безопасности будет задействовано более двух тысяч сотрудников полиции. Призываем болельщиков соблюдать общественный порядок, выполнять законные требования сотрудников полиции и поддерживать свои команды цивилизованно. Футбол должен оставаться праздником спорта, а безопасность каждого зрителя — нашим безусловным приоритетом, — отметил начальник управления общественной безопасности департамента полиции города Алматы Тимур Ногайбаев.

Отметим, что матч 19-го тура Премьер-лиги между «Кайрат» — «Ордабасы» состоится 26 июля в 19:00 на Центральном стадионе Алматы.

Ранее «Кайрат» в большинстве проиграл «Омонии» в Лиге Чемпионов.