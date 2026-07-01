«Кайрат» в большинстве проиграл «Омонии» в Лиге Чемпионов

Алматинский клуб начал второй квалификационный раунд Лиги чемпионов с поражения на Кипре. Несмотря на почти час игры в большинстве, команда Рафаэля Уразбахтина не смогла уйти от минимального поражения, передает Kazinform со ссылкой на Informsports.kz.

Алматинский «Кайрат» неудачно стартовал во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2026/27, уступив в гостях кипрской «Омонии» со счетом 0:1.

Единственный гол в матче был забит уже на 13-й минуте. Полузащитник казахстанской команды Адилет Садыбеков допустил ошибку при передаче, которой воспользовались хозяева. Атаку точным ударом завершил Панайотис Андреу, открыв счет во встрече.

Перед самым перерывом положение «Омонии» заметно осложнилось. На 35-й минуте защитник киприотов Лоик Него получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

После удаления футболисты «Кайрата» завладели инициативой и во втором тайме регулярно создавали опасные моменты у ворот соперника. Однако реализовать численное преимущество алматинцам так и не удалось, и счет до финального свистка остался неизменным.

Ответная встреча состоится 29 июля в Алматы и начнется в 20:00 по местному времени. По итогам двух матчей определится участник третьего квалификационного раунда, где победителя пары уже ждет сильнейший в противостоянии «Левски» (Болгария) — «Университатя Крайова» (Румыния).