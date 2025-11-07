Меньше травм и вреда для здоровья: в РК разработан стандарт противогололедных материалов

Документ направлен на повышение безопасности пешеходов и транспорта в зимний период, а также на снижение негативного воздействия реагентов на окружающую среду.



— До настоящего времени в стране действовал ГОСТ 33387-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Технические требования».Однако его область применения ограничивалась автомобильными дорогами общего пользования и не учитывала особенности городской инфраструктуры улиц, тротуаров, остановок и пешеходных переходов, — отметили в КаздорНИИ.

Как отмечают специалисты, использование стандартных реагентов в таких условиях могло повышать травмоопасность, ускорять разрушение покрытий и элементов благоустройства, а также оказывать негативное влияние на здоровье людей и домашних животных.

Согласно пункту 9 статьи 238 Экологического кодекса Республики Казахстан, в пределах населенных пунктов запрещено применение поваренной соли для борьбы с гололедом из-за ее вредного воздействия на почву, растения и экосистему.



КаздорНИИ разработало новый национальный стандарт, который определяет допустимые виды, свойства и показатели качества противогололедных материалов, безопасных для городской среды. Документ создан на основе анализа международных практик и накопленного опыта зимнего содержания дорог в стране.

Его внедрение позволит повысить эффективность мероприятий по борьбе с зимней скользкостью, исключить применение небезопасных реагентов и унифицировать подходы к закупкам по всей стране.

В КаздорНИИ подчеркивают, что разработка стандарта направлена на повышение безопасности и снижение аварийности дорожного движения.